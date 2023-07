¿Se reflota la llegada de Edson Álvarez en Borussia Dortmund?

En las últimas horas, medios alemanes actualizaron los informes y ahora Edson Álvarez aparecería nuevamente en los planes de Borussia Dortmund.

Un cambio total de hace unas semanas

No cabe ninguna duda de que lo que pasó con el mexicano fue totalmente inesperado. En el comienzo de junio se decía que estaba todo arreglado con el jugador para que sea nuevo refuerzo en este verano y poder concretar ese centrocampista que tanto buscan.

Sin embargo, hubo dos posturas en la zona de discusiones de BVB. Por un lado, Sebastian Kehl quería ficharle si o si porque cree que tiene las cualidades necesarias para el club. Pero por el otro, Edin Terzic dijo que no estaba dispuesto a pagar más de 35 millones de euros por el paquete total.

Ante esto, la postura que venció fue la del entrenador. Al parecer, el fichaje de Felix Nmecha provocó que la necesidad inmediata se disipe. Y el hecho de que este Emre Can en el plantel fue otra de las causales que provocó que todo quede en Stand By.

¿Se reflota la chance de que llegue Edson Álvarez a Borussia Dortmund?

Ahora bien, según información de RuhrNachrichten, puede haber un vuelco en el traspaso de Edson Álvarez. No se puede descartar, sobre todo por la cercanía que se tenía con el jugador en lo personal. No hubo contacto con Ajax, por lo que no es cierto que BVB haya estado en desacuerdo con los neerlandeses.