¿Se termina la era de Sebastian Kehl en Dortmund?

En las últimas horas, Borussia Dortmund ha despedido al ladero de Sebastian Kehl y no se avecinan tiempos de paz en el club.

Bandos, egos y clima caldeado

Ya desde hace unas semanas, Sky Sports dio a conocer que en el club negriamarillo las cosas no andan nada bien a nivel dirigencial. Las diferencias entre Edin Terzic y el director deportivo han provocado que poco a poco se vayan formando dos claros bandos. Recordemos que en el periodo de transferencias se provocaron distintas opiniones con respecto a fichajes como el de Edson Álvarez y eso no se pudo remediar.

Por un lado, el entrenador, que cuenta con el apoyo de Hans-Joachim Watzke, director general, y por el otro el de Kehl y sus ayudantes Slaven Stanic y Daniel Beiderbeck. Ahora bien, hace minutos, no más, el club decidió mostrarle la puerta de salida a Stanic que agradeció a todos en nombre y apellido, menos a Terzic.

Claro está que esto no es casualidad. Al parecer, decidieron separarlo de sus funciones porque había sido muy crítico con el técnico luego del partido ante Milan, donde no solo venció, sino que se hizo del pase a la Champions League. Empero, esto no es lo que le interesa a Watzke. El CEO no quiere que se desarrollen esos tratos en su club y por más de que haya diferencias no dejará que ocurran este tipo de acciones.

¿Kehl seguirá en Borussia Dortmund?

Con esta decisión, todo el mundo se preguntó si el próximo que sigue en la lista era el DD. Sin embargo, Watzke aún apoya a Kehl y cree que la relación con Terzic se puede remediar. Empero, ahora resta ver si él quiere seguir después de desplazar a su mano derecha. Se dice desde adentro que con este movimiento, ha perdido influencias de manera notable.

Sin dudas, el peor ambiente posible hay en el club en este momento. Sobre todo, uno que no ayuda para nada a formar un gran grupo de jugadores debido a que la misma fuente indica esto ha llegado a ellos. Veremos como sigue esto, pero sería bueno que todos dejen de lado su ego para tirar para el mismo lado.