Se terminó el sueño europeo del Union y toca volver a la realidad

Tras una semana inolvidable donde el Union mostró al mundo ante el Real Madrid su mejor versión en el césped y en las gradas, toca volver a la realidad de la temporada, en la que el objetivo no puede ser otro que salir de la parte peligrosa de la tabla. Hasta final de año quedan 2 partidos ante rivales directos como Bochum y Köln que se antojan claves. Mañana los Eisernen viajarán al Ruhr para intentar adelantar en la clasificación a un Bochum que empezó la temporada con muchas dudas pero que lleva un mes en el que solo ha perdido en una ocasión para quedar actualmente en el puesto 14 de la tabla.

El efecto Bjelica

Será el cuarto partido del entrenador croata en el banquillo del Union y en este poco tiempo ya se han visto cambios interesantes en el equipo, sobre todo en el apartado mental. La mala racha de los últimos meses tenía al equipo bloqueado y lo primero que ha hecho Bjelica ha sido intentar liberar a los suyos de esa presión, algo que también se va a facilitar tras concluir la aventura europea y poder centrarse con los 5 sentidos en la Bundesliga.

Otra de sus misiones ha sido la de recuperar para la causa a algunos jugadores que en la etapa de Fischer no tuvieron demasiado protagonismo. Kaufmann y sobre todo Hollerbach fueron jugadores clave en el duelo ante el Gladbach. El ex del Wehen Wiesbaden fue una pesadilla para la defensa Borussen y corroboró su gran partido lleno de descaro y valentía con un golazo. No pudo continuarlo en la Champions al no estar inscrito pero parece que en las próximas semanas puede ser una pieza importante.

¿Cómo llega el rival del Union?

Enfrente estará el conjunto de un Thomas Letsch que ha conseguido estabilizar a los suyos después de un mal inicio. En las últimas 6 jornadas solo ha perdido en una ocasión. En los «Unabsteigbaren» (Los que nunca descienden) destacan esta temporada Asano y un Stöger que ha participado en 6 de los 15 tantos del equipo entre goles y asistencias. Un partido de los que se llama de «6 puntos» entre dos equipos que a priori comenzaron la temporada con objetivos diferentes pero que a estas alturas del curso pelean por alejarse lo máximo posible de la zona caliente. A partir de las 15.30 (CET) no os perdáis un duelo en el que los Eisernen buscarán refrendar las buenas sensaciones que dejaron la semana pasada en An der Alten Försterei. ¡Os esperamos!