Sebastian Kehl espera que Borussia Dortmund recupere a sus mejores hombres para el cierre de temporada

El director deportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, espera que Gregor Kobel y Jadon Sancho estén de vuelta para el cierre de temporada.

Kehl espera el regreso de las figuras del Borussia Dortmund

Sebastian Kehl llegó de buen humor a la zona mixta, tras la victoria en casa por 3:1 ante Eintracht Frankfurt. Sumado a los triunfos del Werder Bremen hace una semana y el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, venciendo al PSV, el BVB se aseguró algo de tranquilidad antes del último parón internacional de la temporada.

“Estábamos bajo presión”, señaló el director deportivo del Dortmund, que ahora puede aprovechar el descanso de dos semanas para reunir fuerzas en lo que vendrá: FC Bayern München, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart y RB Leipzig en Bundesliga, y Atlético de Madrid en la Champions.

No será una primavera tranquila para el último subcampeón. Por eso, sería apropiado que el BVB llegara al momento de la verdad con sus mejores jugadores. En ese sentido, el directivo señalo que el ataque se reforzará con la vuelta de Haller:

“Esperemos que Sebastien Haller dé el siguiente paso la próxima semana”.

Elogios para Alexander Meyer

Además, el portero Gregor Kobel y el extremo Jadon Sancho ya se han recuperado de sus lesiones. Mientras el inglés estuvo en el banquillo y no ingresó, el suizo no fue de la partida en la convocatoria. Al respecto, Kehl contó las razones:

“Gregor es una persona muy meticulosa, pero también quiere estar ahí en las fases importantes, por eso quiere estar a la vanguardia. Hoy ha dado la señal de que no está completamente en forma”.

El entrenador Edin Terzić coincidió en ese aspecto y aclaró que no había necesidad de arriesgarlo “para no tener que sustituirlo en las próximas semanas”. Aún no está claro si el portero jugará con la selección suiza durante esta fecha FIFA.

Quien aprovechó su titularidad fue Alexander Meyer, que pudo demostrar su valía por séptima vez esta temporada ante el Eintracht. Kehl no tuvo más que palabras de elogio para él, inclusive cuando le preguntan si es el mejor portero suplente de la liga: