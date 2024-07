Serge Gnabry: «Nunca dije que me quería ir de Bayern»

En las últimas horas, Serge Gnabry rompió el silencio y habló de su actual momento en Bayern y sobre como ve la alta competencia en su puesto.

¿Era una opción salir?

«Para ser honesto, creo que es un poco loco cómo la gente especula de un lado a otro, no sólo sobre mi nombre, sino también sobre los nombres de mis compañeros de equipo. Sobre todo porque todos tenemos contratos válidos y seguimos jugando al fútbol al más alto nivel».

«Quiero mantenerme sano y atacar de nuevo aquí. Creo en mí mismo y sé lo que puedo aportar al equipo».

«Sobre Uli Hoeness no voy a decir nada. Únicamente puedo hablar por mí mismo: quiero volver a estar en forma y rendir como la gente espera de mí. Todavía me quedan dos años de contrato, no hay presión. Nunca dije que quería irme».

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Serge Gnabry habla de la competencia

«Llevo más de diez años jugando al fútbol profesional, sé lo que es. Cada año entran nuevos jugadores, así son las cosas. Todos sabemos qué hacer en una situación como ésta: se trata de no pensar demasiado en ello y concentrarse en uno mismo, si estás dando lo mejor de ti y el entrenador confía en ti, entonces jugarás».

«¿Cuánto tiempo llevo aquí? Seis años. Durante ese tiempo trajeron a algunos extremos más y cuando estuve sano seguí jugando. Creo que puedo hablar por todos los que supuestamente están siendo cuestionados: nuestro último Algunos años no fueron tan malos.»

¿Qué se siente quedarse afuera de la EURO 2024?

«Por supuesto, este es mi equipo, mi país. A veces te sorprendes pensando: ¿qué estoy haciendo realmente aquí? Debería estar allí… Es muy amargo cuando no puedes estar allí, especialmente en una Eurocopa en casa. En definitva, crucé los dedos por el equipo y me alegré de cada victoria».

«Mi conclusión es muy positiva. No hablemos de los penaltis contra España, pero independientemente de eso pensé que jugamos un buen fútbol, ​​definitivamente mucho mejor que en torneos anteriores. La energía estaba ahí, el país estaba ahí, había unidad. En el campo, un verdadero equipo. Fue agradable verlo. Creo que estamos de nuevo en el camino correcto».