Serge Gnabry está más fuera que dentro en FC Bayern

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Serge Gnabry estaría más fuera que dentro de FC Bayern.

Un año de pesadilla por las lesiones

Serge Gnabry da el adiós definitivo a una de las temporadas más desesperante en su carrera deportiva. Tal y como ha comunicado FC Bayern München, el atacante ha sufrido un desgarro muscular en la parte posterior del muslo izquierdo y no estará disponible para las dos últimas citas de Los Bávaros en la Bundesliga, este domingo ante VfL Wolfsburg y el siguiente sábado en casa de Hoffenheim.

Esta es la cuarta lesión seria que sufre Gnabry en este curso. En total sólo ha podido disputar diez encuentros de liga, atravesando dolencias principalmente musculares. Ya estuvo desde diciembre hasta marzo fuera de los terrenos de juego y, en sus intentos por regresar, volvió a lastimarse a inicios de abril y ahora también en mayo. Un auténtico calvario para uno de los titulares regulares de Bayern.

Serge Gnabry estaría fuera de las planificaciones de FC Bayern

Ante todo lo mencionado, SportBild informa que es muy posible que el atacante haya jugado su último partido como bávaro. Es uno de los grandes candidatos a la venta porque el club sabe que necesita renovar a sus extremos. La directiva está más que dispuesta en escuchar ofertas, pese a que no será una tarea fácil el desprenderse de él.

Tengamos en cuenta que ya tiene 28 años y un salario más que alto. No muchos clubes estarían dispuestos a pagar el gran paquete que implica su fichaje. Y como si ello fuera poco, su contrato es hasta 2026 y nada indica que el jugador quiera irse del Allianz-Arena. Ahora bien, la directiva estaría dispuesto a venderle, pero si llega un entrenador que lo ponga como una prioridad, su continuidad no está del todo descartada. Claro, todo dependerá de su estado físico que, por lo menos en esta temporada, no lo ha acompañado.