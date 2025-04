¡Sigue la maldición! Kane no podrá estar en los festejos de campeón de Bayern

En el día de hoy, Bayern venció a Mainz, pero Leverkusen también hizo lo propio y los festejos se posponen al próximo partido donde no estará Kane.

Una sanción inesperada a Kane le ace perder los festejos

Sin ninguna duda lo que ocurrió en el triunfo de hoy fue totalmente insólito. Los Bávaros vencían por 2:0 a Los Carnavaleros con un dominio absoluto. Ahora bien, el goleador del torneo tuvo un cruce con Caci que era un simple cruce. Pero Harry tomó la pelota y no quiso devolverla lo más rápido posible y fue amonestado, lo que provocará su ausencia en el partido ante RB Leipzig, donde, posiblemente, salgan campeón.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

La maldición no le dará ni un respiro

Como bien se sabe, el artillero inglés está a la víspera de conseguir el primer título de su carrera. Con 31 años nunca pudo ser campeón ni con Tottenham ni con Bayern. Y, si bien el campeonato no corre ningún tipo de riesgo porque Los Bávaros le llevan ocho puntos de ventaja, no podrá estar en el partido donde seguramente conquisten una nueva estrella. Sin ninguna duda, la maldición no le va a dar ni un respiro hasta el último momento.