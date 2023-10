Sokratis no llegará finalmente a FC Bayern München

FC Bayern München ha decidido descartar el fichaje de Sokratis Papastathopoulos y no reforzará la zaga central hasta enero. El central griego ex-Dortmund y Bremen, que pudo llegar al Allianz Arena como agente libre, finalmente pondrá rumbo a España.

Bayern descarta a Sokratis y no ficharía ningún central libre

Uno de los grandes temas de debate en las últimas semanas en las oficinas de FC Bayern era la decisión de fichar o no a un central libre, viendo la poca profundidad de plantilla en defensa y las lesiones, hasta que en enero pudieran llegar más refuerzos. El primer nombre que se barajó fue el de Jerôme Boateng, quien hubiera regresado a Baviera de no ser por la negativa de la hinchada, que no aceptaba su fichaje por estar envuelto en un juicio por violencia de género.

Sin Boateng, la otra alternativa que barajaban Los Bávaros fue la de Sokratis, un viejo conocido de Thomas Tuchel en su paso por el banquillo de Borussia Dortmund y que también se encontraba sin equipo. No obstante, tras varios días de análisis, el club ha optado finalmente por no firmar al central griego y el plan es esperar al mercado de enero para traer los nuevos fichajes para la defensa y el resto de la plantilla. Sokratis, en lugar de recalar en FC Bayern, lo tendría todo hecho según Fabrizio Romano para firmar por el Real Betis.

¿Cómo se sostendrá la defensa bávara hasta enero?

Las transferencias llevadas a cabo en los últimos días de mercado como la cesión de Josip Stanisic a Leverkusen y la última lesión de Dayot Upamecano han dejado a FC Bayern con tan sólo dos centrales sanos en la plantilla: Kim Min-Jae y Matthijs de Ligt, recién salido el neerlandés de la enfermería hace unos días. Las próximas semanas van a ser de mucha exigencia en el calendario por la triple competencia y el equipo tendrá que afrontar dos partidos por semana, pero ambos centrales tendrán que disputarlo todo porque no hay otra alternativa. Una lesión de alguno de ellos dejaría a la zaga en una situación muy comprometida ante la falta de recambios, por lo que sólo pueden rezar en Múnich para que no pase nada hasta el parón invernal. El tiempo y los resultados dirán si la directiva acertó o no.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.