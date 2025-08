Stuttgart se mantiene firme y ¿Bayern se baja de la pelea por Woltemade?

El futuro de Nick Woltemade se ha convertido en un tema central dentro del mercado de fichajes en Alemania. El consejo de administración del VfB Stuttgart se reunió el pasado martes para definir una postura clara sobre el jugador. La decisión fue unánime: no negociarán por debajo de los 65 millones de euros.

Woltemade ha despertado el interés de varios clubes, siendo el Bayern München quien lidera la carrera por su fichaje. Sin embargo, desde el Allianz Arena consideran excesiva la cifra exigida por Stuttgart. Esta diferencia de criterios ha provocado un estancamiento total en las negociaciones.

Nick Woltemade, Bayern Múnich y la exigencia de 65 millones de euros

Ambas instituciones mantienen posturas firmes y no han dado señales de ceder en sus respectivas exigencias. Stuttgart considera a Woltemade una pieza clave para el futuro del equipo, y por eso no bajará sus pretensiones. Bayern, por su parte, no está dispuesto a invertir esa cantidad sin condiciones más favorables.

Mientras tanto, el jugador observa con frustración cómo las conversaciones siguen estancadas. Woltemade tiene un claro deseo de vestir la camiseta del Bayern lo antes posible. La falta de avances está comenzando a generar tensión entre las partes involucradas.

El tiempo jugará un papel importante, ya que la presión podría aumentar a medida que se acerque el cierre del mercado. Si bien Stuttgart está dispuesto a negociar, solo lo hará bajo sus condiciones económicas. Por ahora, la operación parece congelada, y el desenlace dependerá de quién ceda primero en esta pulseada.