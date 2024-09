Ter Stegen: «Mi objetivo siempre fue ser el número 1 en Alemania»

En las últimas horas, Ter Stegen pasó por conferencia de prensa y contó lo que le ha costado ser el número de Alemania.

Las declaraciones del portero del Barcelona

«Mi objetivo siempre ha sido ser el número 1. Lamentablemente, no lo he podido lograr en la última década. Delante de mí tenía un portero, Manu, que tuvo una carrera increíble y siempre resistió la presión. Le felicito de nuevo por su carrera».

«Siempre hay momentos en los que piensas ‘Uf, ha sido otro golpe’. Al final, la decisión siempre fue a favor de Manu, pero lo afronté con profesionalidad. Fue una decepción, por supuesto, pero hay que vivir con ello. Hay que vivir esta experiencia y aceptarla. Al final, valió la pena. Mis compañeros se dieron cuenta de que nunca me desanimé por eso».

Para Nagelsmann no hay dudas: Ter Stegen reemplazará a Neuer en Alemania

Si de algo se puede jactar, Alemania es de su gran nómina de arqueros. Sin embargo, Nagelsmann no ha dudado ni un minuto de la titularidad del responable bajo palos del Barcelona. Y eso que en la selección no siempre ha rendido de la mejor manera. Pero sabe que se ha ganado su oportunidad después de tantos años por detrás de Neuer. Ahora bien, de cara al futuro no la tendrá fácil porque Alexander Nübel le va a poner mucha competencia por ganarle el puesto.