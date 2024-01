Terzic manda un mensaje: Can central, ¿y Süle?

Terzic explica por qué puso a Can como Central en vez de a Süle

¿Qué pasa con Süle?

Ayer Borussia Dortmund visitó al Darmstadt en lo que fue su primer partido de Bundesliga en este año 2024. Además del gran rendimiento del equipo y del tan esperado segundo debut de Sancho, hubo una tercera cosa que destacó. Pues, varios aficionados de Las Abejas se sorprendieron al ver a Emre Can completar la zaga central junto a Schlotterbeck. Luego del partido, Edin Terzic explicó el por qué de esta decisión que tanto llamó la atención. La razón estaba en que Edin quería contar con la presencia, potencia de cabeceo, y ritmo de Can en esa posición. Sin embargo, a raíz de esto, a más de uno se le generaron dudas respecto a Süle. Ya que no es coincidencia poner en la defensa central a un jugador que originalmente es mediocampista contando con un futbolista como Niklas Süle.Las cualidades de Emre Can con las que Terzic quería contar para el partido de ayer, son características que están presentes en un Süle al 100%. El problema está en que el defensor no está en buena forma y su estado físico deja mucho que desear. Por si fuera poco, en el campo de entrenamiento de invierno en Marbella no mostró ningún tipo de reacción a su tan mejorable primera mitad de la temporada. Además fue casi el autor de un gol del equipo rival, en el partido contra Liège. Si hay algo claro, es justamente la poca claridad del futuro de Süle en la BVB.