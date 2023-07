Thomas Müller se pierde la pretemporada en FC Bayern München

Hace minutos no más, FC Bayern München confirmó que Thomas Müller no podrá viajar a Asia a realizar la pretemporada.

Una pésima noticia

Nadie podrá negar que sin Müller en los vestuarios, el gran capitán que queda es el histórico número 25. Justamente por ello que la noticia de hoy ha caído como un baldazo de agua fría para toda la plantilla bávara. Según confirmó el club en un comunicado, por problemas de cadera, se decidió que Thomas no viaje a Asia a realizar la pretemporada y que se quede haciendo su recuperación en Múnich.

Recordemos que el atacante fue parte del campamente en Tegernsee, pero se tuvo que retirar antes justamente por las dolencias mencionadas. Además de perderse toda la preparación, tampoco podrá estar en los amistosos contra Manchester City (26 de julio), Kawasaki Frontale (29 de julio) y Liverpool (2 de agosto).

Müller fuera de la pretemporada, ¿impactará en el futuro?

Según los expertos, este momento es el más importante del año. Todos los jugadores se recuperan en lo físico post vacaciones y se ponen a punto para los más de 50 partidos que presenta una temporada regular en esta clase de clubes.

Ahora bien, en septiembre, el emblema bávaro cumplirá 34 años y es por ello que el hecho de que no este disponible en este momento, es una mala noticia para todos. Sin dudas, que en su retorno seguramente tenga la misma preparación, pero que no sorprenda que Tuchel no lo tenga como un titular indiscutible en la próxima campaña.