Thomas Tuchel ¿el mejor entrenador del mundo?

Thomas Tuchel el entrenador alemán de 48 años que va marcando historia por donde vaya sigue dando que hablar. En apenas trece años como entrenador profesional ya consiguió la Liga de Campeones y por otro año su equipo el FC Chelsea se encuentra en octavos de final de la Champions League llevando una ventaja en el partido de ida 2:0 ante el Lille Olympique Sporting Club de Francia.

Thomas Tuchel el técnico ganador

Desde sus comienzos como entrenador profesional Tuchel va en aumento, el Mainz le dio la oportunidad de debutar como entrenador en jefe del primer equipo en la Bundesliga. Precisamente la temporada 2009/2010 cuando el equipo volvió a primera división, mantenerse en la Bundesliga era el objetivo, al final el Mainz quedo noveno en la clasificación cumpliendo su objetivo y demostrando solidez en el equipo.

El año siguiente el Mainz consiguió puestos europeos así como 2013/2014, gracias a eso el Borussia Dortmund fijo sus ojos en el nuevo entrenador, haciéndose de sus servicios en el 2015, en el año 2017 gano la copa alemana con el club. EL 2018 el PSG requirió sus servicios, donde fue campeón dos años consecutivos en la liga francesa, en Europa llegó a la final de Champions League, 0:1 a favor del FC Bayern München.

Posteriormente, paso a dirigir al FC Chelsea sustituyendo al legendario Frank Lampard en mitad de temporada, el equipo término cuarto clasificándose para La Orejona y ganándola ese año 0:1 contra el Manchester City de Pep Guardiola.

Convirtiéndose en el único entrenador en llegar a dos finales de la Champions League con dos equipos diferentes en dos años consecutivos. Toda una proeza. Además, ese mismo año fue electo en la categoría de entrenadores como The Best 2021.

Actualmente, su equipo es el actual campeón y se encuentra tercero en la tabla de posiciones en la Premier League y con un pie en Cuartos de final de la Champions League.

Tuchel vs Jurgen Klopp y Pep Guardiola

Por su parte, si analizamos a algunos de sus contrincantes más fuertes, se encuentran: Jurgen Klopp a cargo del Liverpool, Pep Guardiola a cargo del Manchester City. Los tres técnicos dirigen en la Premier League, lo cual lo hace aún más interesante.

Tuchel sucedió a Klopp como ganador de la edición The Best 2021 en la categoría de entrenador, y no es nada poco, el técnico de Liverpool la llevaba ganando la competición por dos años consecutivos. Es decir, por tres años consecutivos un entrenador alemán fue elegido como The Best.

El Manchester City en la Premier es puntero con 63 (con un partido más), seguido por el Liverpool con 57 puntos y en tercer puesto con 50 puntos el Chelsea, seguidos de cerca por el Manchester United de Cristiano Ronaldo.

Veamos los números. En esta temporada Pep tiene una cuota de 2,42 puntos por partido, Klopp 2,28 y Tuchel 2,00. En goles, 63:17, 64:20, 49:18 consecutivamente, diferencia de gol 46,44,31. Si nos quedamos en estos números podemos ver que el equipo de Tuchel siempre se encuentra por debajo de los otros dos entrenadores.

Un debe en su carrera

Pero el fútbol no son solo números, sino también las formas que llevan a esos números, los gustos y por sobre todo, los títulos conseguidos por el entrenador. Y si bien Tuchel ya logró ganar La Orejona, recordemos que no logró su objetivo con el PSG con estrellas como Kylian Mbappé, Neymar y Edinson Cavani.

Todo lo conseguido por Thomas Tuchel en este corto tiempo como entrenador profesional en la elite del futbol, únicamente demuestra que tiene una visión de juego que sabe trasmitir a sus jugadores. Pero también debe golpear la mesa y conseguir unos títulos más.

Sin duda alguna sería una gran logro y un golpe sobre la mesa arrebatar al título de la Premier League a Guardiola y Klopp o ganar otra Champions League.