Thomas Tuchel en FC Bayern: ¿Más disgustos que alegrías?

La destitución de Julian Nagelsmann y la llegada de Thomas Tuchel al banquillo de FC Bayern München fue uno de los movimientos más mediáticos de la temporada en Europa. Después de tres semanas y con Los Bávaros eliminados en Copa, con pie y medio fuera de Champions League, y sumando más tropiezos en Bundesliga, nada está saliendo como la directiva esperaba.

¿Fue la victoria en Der Klassiker un espejismo?

La posibilidad de alzarse con el triplete esta temporada fue lo que, según la directiva de FC Bayern, les empujó en plena recta final de la temporada a fichar a Thomas Tuchel. La etapa del nuevo técnico empezó a pedir de boca, goleando 4:2 a Borussia Dortmund y recuperando el liderato de la Bundesliga. Pero a partir de ahí, todo ha empezado a ir cuesta abajo.

Días después de la victoria ante Dortmund, Los Bávaros quedaron eliminados de Copa Alemana ante SC Freiburg, que logró aprovechar en el Allianz Arena sus desplantes defensivos. Aunque días después lograron derrotar al mismo rival en liga, el gran jarro de agua fría llegó en la ida de cuartos de final de Champions League, donde Manchester City goleó a FC Bayern con un 3:0 donde, de nuevo, tuvieron numerosos fallos en la parcela defensiva. Y este mismo fin de semana en liga, ante un rival como Hoffenheim que está peleando por la permanencia, no pudieron pasar del 1:1.

De tener al alcance un triplete con Nagelsmann, quien además había logrado que el club muniqués no perdiera ningún partido en Champions League esta temporada, sólo un milagro en la vuelta puede hacer que Bayern pueda pelear por otro título que no sea la Bundesliga. Y de no ser por los tropiezos de Borussia Dortmund, también podrían haber perdido el liderato en solitario.

Toda la actualidad del fútbol alemán la encuentras también en el canal de YouTube de Mi Bundesliga.

Tuchel tiene aún mucho trabajo por hacer en Bayern

Los problemas que podía tener FC Bayern cuando Nagelsmann estaba al mando tampoco se están resolviendo ahora con Tuchel. Si bien no ha podido contar en los últimos encuentros con Choupo-Moting como referencia en la punta de ataque, jugadores que venían en una mala racha como Gnabry o Mané siguen sin rendir como se espera de ellos y el rendimiento de otros titulares como Upamecano o Davies empieza a decaer.

El ambiente del vestuario bávaro, una de las causas que pudo forzar el cambio de técnicos, tampoco ha mejorado con Tuchel. Prueba de ello es el incidente entre Sadio Mané y Leroy Sané después del partido contra Manchester City. El senegalés agredió a su propio compañero en el vestuario tras el pitido final y el club decidió apartarle del primer equipo contra Hoffenheim. Aunque el nuevo entrenador ya sabe lo que es gestionar un vestuario complicado por su experiencia en PSG, aún no ha encontrado solución en Múnich.

Puede que Tuchel necesite más refuerzos para poder llevar a este FC Bayern a su mejor nivel y esto lleve tiempo. Pero con estas mismas piezas Nagelsmann había mantenido vivo al equipo en todas las competiciones. Ya es tarde en Múnich para cambiar sus decisiones, pero quedará el remordimiento por saber cuál sería la situación actual si no hubieran cambiado nada en su banquillo.