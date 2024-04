Thomas Tuchel: «Si este es mi último juego, está bien. Lo he dado todo»

Thomas Tuchel pasó por conferencia de prensa de cara al encuentro entre FC Bayern y Arsenal e hizo hincapié en que deben mejorar mucho si quieren llegar a las semifinales.

Tuchel sobre la serie ante Arsenal

«No hemos perdido la temporada. Nos han criticado con razón por nuestras actuaciones en la copa y en la liga. Lo aceptamos. La regularidad en nuestras actuaciones no fue la que esperábamos de nosotros mismos. Ha sido a un alto nivel, así que hasta ahora en la Liga de Campeones hemos logrado nuestro objetivo. Muchos equipos no han llegado a cuartos de final. Entonces necesitas algo de suerte en el juego, forma ese día o tal vez algunas decisiones arbitrales. Tienes que cambiar las cosas a tu manera. Mañana jugaremos en una competición diferente. Queremos avanzar a las semifinales. Para ello necesitamos dos actuaciones absolutamente excelentes».

«El Arsenal es actualmente el mejor equipo de la Premier League inglesa. Todas las estadísticas lo demuestran. Están en plena forma y es un equipo completo. El Arsenal se define como un equipo. También es el mejor equipo de Europa en jugadas a balón parado. Estamos un poco atrás. Están jugando a un nivel consistentemente alto por segundo año consecutivo, con mucha energía. Ha habido un cambio de cultura bajo Arteta. Esto ahora está dando sus frutos enormemente. Están dominando la liga más dura del mundo. Conocemos sus fortalezas y cómo queremos hacerles daño. Tenemos más experiencia en la Champions. Es diferente en la Liga de Campeones en comparación con la Premier League. Queremos usar eso a nuestro favor».

«Tuvo un comienzo difícil, pero el equipo lo apoyó y superó el período difícil. Están en un nivel táctico muy alto, son muy estables contra el balón. Hay que darle realismo». Hay que darle crédito. Pero también intentaremos ser fuertes. El estilo en la liga de Campeones es diferente al de la Premier League. Pero un gran crédito para Arteta y el Club».

Su actual Bayern y su futuro

«Nos ha faltado energía en la Bundesliga. No somos lo suficientemente consistentes en la liga. Mañana no es la liga. Hemos analizado las cosas de manera abierta, factual y directa. Nos hemos preparado tácticamente para mañana, hemos preparado el equipo. Estamos preparados para la tarea. Hay momentos más agradables por los que pasar. No nos resulta fácil en este momento, pero eso no nos impide darlo todo. Necesitamos estar preparados para sufrir y ayudarnos a nosotros mismos a dar un paso adelante. Si hacemos eso, entonces seremos competitivos. Jugamos contra un oponente en forma en un estadio con una energía especial. Se trata de mostrar la mejor versión de nosotros mismos, entonces no necesitamos esconder.»

«Siempre lo doy todo por el equipo que entreno. Estoy feliz de poder entrenar a este nivel. No quiero leer titulares sobre otros clubes vínculados a Tuchel. Lo daré todo por el Bayern hasta el final. Si este es mi último juego estoy bien con la decisión. Al final es solo fútbol. Mi cuerpo técnico y yo somos nuestros críticos más duros. Seguiremos esto hasta el final. Eso es lo que acordamos y lo mantengo».