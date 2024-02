Thomas Tuchel sigue pidiendo centrocampistas a FC Bayern

El mercado de fichajes invernal terminó hace una semana y, pese a que FC Bayern reforzó varias posiciones de su plantel, Thomas Tuchel sigue viendo un agujero a largo plazo. El técnico sigue interesado en hacerse con un nuevo centrocampista de cara a la próxima temporada y se vaticinan muchos cambios en verano.

¿Pavlovic no sería suficiente para Bayern?

La cuestión del centro del campo no es nada nuevo en Múnich. Tuchel pidió en el pasado mercado de verano un mediocampista de corte defensivo y pudo ser Joao Palhinha, pero el fichaje del portugués no se pudo hacer realidad después de que este estuviera ya en la ciudad deportiva bávara. Los Bávaros afrontaban la primera vuelta con Kimmich, Goretzka y Laimer como tres únicas opciones, aunque en la actualidad son cuatro y no precisamente por haber cumplido el deseo del técnico.

Ante los problemas de lesiones, el canterano Aleksandar Pavlovic se ha convertido en un habitual en las convocatorias y ha dejado muy buenas actuaciones en la medular. Bayern le está dando mucho peso en esta segunda vuelta pero, a futuro, el entrenador sigue queriendo más centrocampistas. Así lo afirman Tobi Altschäffl y Christian Falk, periodistas de BILD. La entidad bávara está muy dispuesta a hacer cumplir ese deseo en el mercado de verano y ya hay una lista de candidatos.

La directiva baraja cuatro opciones

El pedido de Tuchel es bien conocido por los dirigentes de Bayern desde hace meses y, a día de hoy, son cuatro los nombres puestos encima de la mesa, con perfiles muy variados. En Múnich no han desechado la idea de Joao Palhinha, aunque su precio podría ser un problema, y Adrien Rabiot, jugador que interesó anteriormente al anterior director deportivo Hasan Salihamidzic, también es una opción que tienen en cuenta ya que acaba su contrato con Juventus a final de esta temporada. Ahora bien, tanto el portugués como el francés tienen 28 años y serían fichajes para buscar un rendimiento inmediato.

Los otros dos objetivos son más jóvenes. Martin Zubimendi, de 25 años y un indiscutible en la Real Sociedad, se erige como una alternativa en los últimos meses pero tendría el mismo problema del precio. Y por último se encuentra el argentino Federico Redondo, de 21 años y a quien Bayern ya habría intentado fichar en este mes de enero, sin éxito. En el caso de Redondo, se trataría de una apuesta muy a futuro.

La incorporación de un nuevo centrocampista vuelve a ser muy real y abre el interrogante de las salidas. Inicialmente quien llegara tenía que pelear el puesto principalmente con Goretzka o Laimer ya que Kimmich es intocable, pero la irrupción de Pavlovic ha alterado la ecuación y será más difícil ganarse los minutos. ¿Tendrá que marcharse alguien para evitar que se convierta en un gallinero?