Thomas Tuchel: «Soy un privilegiado de entrenar a Kane»

En una entrevista oficial con la Bundesliga, Tuchel habló de su gran relación con Harry Kane, entre otras cosas de FC Bayern.

La gran relación entre Tuchel y Kane

«Es un regalo, me siento muy privilegiado por ser su entrenador. El tipo es muy humilde, es el primero en salir al campo todos los días, cualquier cosa que le pidas, la hará. Tiene una personalidad enorme, pero sigue siendo muy humilde. En el campo de fútbol se convierte en un tiburón, porque quiere marcar, quiere ganar, y lo hace a diario. No sólo marca prácticamente en todos los partidos, se entrena bien, hace lo que se espera del club, demuestra su calidad. También es capaz de calmar a todo el mundo a su alrededor, haciendo que todos sean mejores y tengan más confianza con su presencia. Es el futbolista de más alto nivel que se pueda imaginar, como ser humano, pero también como futbolista, de eso no hay duda».

El inglés es un jugador único

«Tiene un perfil muy diferente al de todos mis otros jugadores, porque puede jugar de nueve, es un zorro en el área como ningún otro, su remate es extraordinario. Pero también puede ayudar con asistencias. Tiene una gran habilidad en el último pase, y ya ha desarrollado un gran vínculo con nuestros extremos, es increíble. Siempre digo que «uno aprende de sus jugadores», si tienes el privilegio de ser entrenador, y de serlo a ese nivel, aprendes de tus jugadores. Y yo ya he aprendido mucho de Harry. Encontramos las posiciones en las que se siente cómodo, encontramos las tácticas en las que le gusta conectar con otros jugadores, construimos ejercicios en torno a su velocidad y precisión. Eso es lo que intentamos hacer. Siempre es asombroso ver cómo lo hace sistemáticamente: en cualquier ocasión de remate que tiene, golpea el balón con precisión y ¡marca! Los porteros saben lo que les espera, pero no pueden hacer nada».

¿Qué tiene de especial Kane?

«Harry es un delantero, quiere marcar goles, pero lo más especial de él es que actúa como un jugador de equipo. Es un número nueve excepcional, y normalmente estos números nueve son de un determinado tipo de carácter: por lo general, si un equipo empata 2-2 en casa y el delantero marca dos goles, estará un poco satisfecho… pero será el único. Harry es un tipo especial: es un jugador de equipo total, no se conforma con no ganar, es un ganador. Se preocupa de hacer todo lo posible para que ganemos, no sólo marcando -y los goles le llegan como resultado de nuestra estrategia- , sino que también se centra en que todo el equipo tenga éxito».