Thorgan Hazard está muy cerca de abandonar Dortmund

En las últimas horas, se ha dado a conocer que Thorgan Hazard está cerca de abandonar Dortmund para llegar a Anderlecht.

Desde su país vienen a por todo

Como bien se sabe, el club negriamarillo estaba a la espera de anunciar dos salidas en este mercado de verano. Una de ellas era la de Thomas Meunier que cuenta con un gran salario y ni siquiera será una opción para el lateral derecho. Y la otra, era la del hermano menor de Eden debido a que su tiempo en el oeste alemán habría terminado tras varias actuaciones lamentables.

Enterados de su situación un tanto complicada, el club que se acercó en los últimos días ha sido el RSC Anderlecht. Incluso, ya tuvieron la primera charla con él donde acercaron una primera oferta, pero sus exigencias estaban bastante lejos de lo que le pusieron arriba de la mesa.

Sin embargo, se espera que hoy haya novedades al respecto debido a que hoy finaliza el mercado de fichajes en la liga belga, por lo que habría una nueva oferta por sus servicios. En BVB piden 5 millones de euros, pero estarían dispuestos a dejarlo ir por menos.

Hazard cerca de abandonar Dortmund y… otra saga de discusiones

Ahora bien, lo que cabe mencionar es que tras el flojo mercado de fichajes del club con respecto a los laterales, hoy no están del todo convencidos en dejarlo ir. Edin Terzic, lo ve como un jugador muy polifuncional y como las opciones no abundan en la banda zurda debido a que solo está Ramy Bensebaini, no ve con malos ojos una estadía.

Por otra parte, Sebastian Kehl ya no quiere saber más nada con el hecho de su permanencia. Su salario es muy alto comparando a lo que puede darle al club y se lo quiere sacar de encima. Veremos, quien se queda con la razón.