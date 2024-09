Toni Kroos : «Tardaron tres meses en darse cuenta que era mano»

Este martes, Toni Kroos opinó sobre el informe del Comité de Árbitros de la UEFA que reconoce un claro error arbitral en el último partido de su carrera.

La UEFA admitió que perjudicó a Alemania

Sin dudas que el pasado 5 de julio se dio lugar a una de las jugadas más polémicas de la Eurocopa 2024. España y Alemania se enfrentaban en los cuartos de final por un lugar entre los cuatro mejores del certamen. Después del gol de Dani Olmo en el arranque del segundo tiempo y el empate sobre la hora de Florian Wirtz, el partido se encaminó a la prórroga.

Corrían 106 minutos de juego y Niclas Füllkrug pivoteó entre dos defensores españoles. Jamal Musiala sacó un remate desde la medialuna y la pelota rebotó en la mano extendida de Marc Cucurella. Toda Alemania se lanzó desbordada y pidió la pena máxima. Sin embargo, el árbitro Anthony Taylor y el VAR hicieron la vista gorda. Tras la acción, el encuentro se reanudó y España se llevó la victoria sobre el epílogo con un cabezazo de Mikel Merino.

Dicho esto, el Comité de Árbitros de la UEFA, según Relevo, admitió el error en aquella jugada, a casi tres meses del hecho. Más específicamente, le comunicó a los árbitros internacionales que debería haber sido sancionada como penal.

El informe especifica: «Siguiendo las últimas directrices de UEFA, el contacto mano con balón que detiene un tiro a puerta debería castigarse de forma más estricta, y en la mayoría de los casos debería concederse un tiro penal, a menos que el brazo del defensor esté muy cerca del cuerpo o sobre el cuerpo».

«En este caso, el defensa detiene el tiro a puerta con el brazo, que no está muy cerca del cuerpo, haciéndose más grande, por lo que se debería haber un tiro penal«.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español el Instagram de Mi Bundesliga.

¿Qué dijo Toni Kroos?

A raíz de esto, Kroos no se quedó callado y manifestó su punto de vista en relación al descargo de la UEFA. Es más, reaccionó con mucha ironía al documento publicado por el ente rector del fútbol europeo.

“Tardaron tres meses en darse cuenta de que era mano, algo que casi todo el mundo consiguió ver en un segundo”.

«Eso me tranquiliza mucho», aseguró, entre risas. Por si fuera poco, agregó con tono sarcástico: «¿Puedo llamarme ahora campeón de Europa porque me lo han confirmado oficialmente? Creo que no. ¿En retrospectiva, porque lo han confirmado ahora? Probablemente no. Probablemente no funcione así».