Tottenham Hotspur rechaza la segunda oferta del FC Bayern München por Harry Kane

Mientras Harry Kane regresa a Inglaterra para iniciar la pretemporada con su actual equipo, Tottenham Hotspur no aceptará el nuevo trato del FC Bayern München.

FC Bayern sigue lejos de lo que Tottenham espera por Kane

De acuerdo con Daily Mail, el futuro del delantero del Tottenham se aclarará esta semana, ya que el club de la Premier League actualmente valora su talismán en 120 millones de libras esterlinas. Es decir, 140 millones de euros.

El capitán de la selección inglesa regresa a la sede de entrenamiento de los Spurs, donde el miércoles comenzará la pretemporada con el nuevo entrenador, Ange Postecoglou. Se espera que Kane sostenga conversaciones con el flamante DT y su futuro seguramente será un tema de discusión.

Es que el FC Bayern continua con sus planes de llevarse a la figura del equipo londinense y ya ha realizado dos propuestas por él, siendo la última por más de 80 millones de euros, todavía muy por debajo de lo que el presidente del Tottenham, Daniel Levy, quiere actualmente por su atacante.

Pero el tiempo puede que esté a su favor

Con Kane capaz de irse gratis en el verano próximo, hay esperanza en Säbener Straße de que puedan asegurar al delantero por un trato por debajo del precio solicitado por Levy. Sin embargo, la probabilidad de que la institución bávara se acerque a los 100 millones, que piden desde la capital de Inglaterra para empezar a negociar, parece lejana por el momento.

El técnico director de los muniqueses, Marco Neppe, cree que existe un compromiso por parte del delantero del Tottenham para unirse al FC Bayern. Si el jugador de 29 años se mantiene en esa posibilidad, entonces los de Múnich podrían plantearse dejar la puja en stand-by para volver en enero, cuando Kane esté con sus últimos meses de contrato.

El club tiene una línea en términos de valor que no quiere cruzar y que no está muy lejos de su oferta actual. Pero teniendo en cuenta que en Tottenham preferirían se vaya al extranjero en lugar de perderlo ante un rival de la Premier League, saben que es la mejor opción para ellos. Si Levy no vende ahora, están preparados para esperar y conseguir un trato más barato.