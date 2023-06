Traspasos en la defensa de Bayern: sale Lucas Hernández y llega Kim Min-Jae

El relevo en la defensa bávara es inminente. Lucas Hernández ya se encuentra en París para cerrar su fichaje por el PSG y FC Bayern tachan los días del calendario para poder pagar la cláusula de rescisión de Kim Min-Jae, reemplazante del francés.

En FC Bayern München se amontonó el trabajo para este mercado de fichajes al recibir el mensaje de Lucas Hernández queriendo dejar el club para marcharse a Paris Saint-Germain. Con un año restante de contrato y sin regresado del todo de su rotura del ligamento cruzado en el Mundial, la directiva decidió dejarle marchar cuando encontró a su sustituto ideal.

Fabrizio Romano asegura que, habiendo recibido el permiso de Los Bávaros, Lucas ya se encuentra en París para completar los chequeos médicos con el PSG y firmar un contrato por tres temporadas. FC Bayern pagó 80 millones de euros en 2019 por el central francés pero, vistas las circunstancias, se conformará con una cifra cercana a los 45 millones por su venta.

Lucas Hernández to PSG, here we go! Deal in place and agreed as expected since last week. Permanent transfer for €48/50m total package. 🚨🔴🔵 #PSG

Hernández, already in Paris and set to sign the contract on Thursday.

Bayern will replace him with Kim Min-jae as revealed today. pic.twitter.com/JxrCQCjKgC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2023