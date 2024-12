Tres conclusiones de la jornada 13 de la Bundesliga 2024/25

No hubo demasiados cambios en la tabla tras la jornada 13 de la Bundesliga, pero FC Bayern München recuperó su distancia en el liderato.

FC BAYERN CELEBRA EL TROPIEZO DEL EINTRACHT FRANKFURT

Jugando al mismo tiempo en el primer turno del sábado, FC Bayern München y Eintracht Frankfurt ponían en juego su distancia en la cima de la tabla ante dos equipos de la parte baja de la tabla: 1. FC Heidenheim y FC Augsburg, respectivamente. Los muniqueses consiguieron recuperarse de su eliminación en la semana por DFB-Pokal y vencieron al equipo de Frank Schmidt por 4:2 en un trabajado partido. La visita se mantuvo firme a pesar de su situación actual y obligó a Vincent Kompany a la entrada de Jamal Musiala, que marcó dos goles, para un triunfo más que necesario.

Es que Las Águilas, por su parte, igualaron 2:2 con el otro equipo bávaro de la Bundesliga. El empate hizo justicia a lo equilibrado que terminó siendo el encuentro. El partido estalló con una oleada de goles poco después del descanso, con los cuatro tantos siendo marcados en menos de 20 minutos. El Frankfurt se adelantó en el marcador por Hugo Ekitiké, pero una desafortunada intervención de Kevin Trapp permitió a Phillip Tietz y Samuel Essende arrebatarle la ventaja antes de que el suplente Can Uzun rescatara un punto con un soberbio remate. El Eintracht sigue segundo, pero vuelve a quedarse a seis puntos del FC Bayern.

WOLFSBURG, EL AVE FÉNIX DE LA ZONA EUROPA

No solo en Múnich se aprovechó el empate de Frankfurt. Bayer Leverkusen cerró otra buena semana con clasificación a cuartos de DFB-Pokal y un 2:1 ante St. Pauli, que se lo puso muy duro al último campeón en el segundo tiempo. En la misma sintonía aparece RB Leipzig, que también sacó petróleo en su visita a Holstein Kiel, venciéndolos por 0:2 y recuperando terreno en puestos de Champions. Pero la gran sorpresa es la aparición del VfL Wolfsburg, en quinta posición.

Tras el 1:5 al RB Leipzig, venció 4:3 en el partido de la fecha al Mainz 05. Los Lobos estuvieron abajo en el marcador en tres ocasiones, hasta que el suplente Jonas Wind marcó dos goles en los últimos minutos del encuentro (el segundo en la última jugada del choque), y el equipo de Ralph Hasenhüttl prolongó su buena racha con la cuarta victoria consecutiva en ocho partidos sin perder. Así, superaron al Borussia Dortmund, luego de que estos igualaran 1:1 en Mönchengladbach ante Los Potros, y al SC Freiburg, que empató por el mismo resultado ante TSG Hoffenheim.

AUGSBURG Y HOFFENHEIM, CON “PUNTITOS INTELIGENTES” POR LA PERMANENCIA

El punto conseguido por el Hoffenheim ante el equipo de la Selva Negra se evidenció en los minutos finales cuando ni Freiburg ni ellos arriesgaron de más por la victoria. Mientras estos últimos buscaban meterse en Europa, los locales buscaban sumar unidades en la zona baja de la tabla y dividir puntos no era un mal negocio teniendo en cuenta la situación del resto.

Bochum sigue siendo el único equipo que no ganó en las 13 jornadas de la Bundesliga, luego de caer 0:1 ante Werder Bremen en un partido que jugaron como nunca y perdieron como casi siempre. Como ya dijimos, no se esperaba mucho más en los duelos de Kiel y Heidenheim ante RB Leipzig y FC Bayern, respectivamente. Y el punto de Augsburg, que llegó a 16 unidades contra Frankfurt, se vio beneficiado también por la remontada por 3:2 del VfB Stuttgart al Union Berlin. Los capitalinos dejaron pasar una buena chance de decirle adiós a la parte baja de la tabla por no aguantar su ventaja de dos goles ante los suabos.