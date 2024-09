Tres conclusiones de la jornada 3 de la Bundesliga 2024/25

Tras el parón internacional de septiembre, la Bundesliga regresó a su cauce normal con la acción de la jornada 3.

FC BAYERN, ÚNICO LÍDER Y CON PUNTAJE IDEAL

La tercera semana de la Bundesliga comenzaba con solo tres equipos que habían logrado los seis puntos en sus primeros encuentros. Sin embargo, ya en la fecha tres se puede decir que el FC Bayern München es el único que continúa firme. Los bávaros arrollaron al Holstein Kiel literalmente desde el primer minuto y, para el descanso, ya llevaban cuatro goles sin respuesta. Harry Kane festejó su Bota de Oro con el primer triplete del año y un 1:6 que los catapulta hasta la cima.

Más temprano en la jornada, el viernes arrancó con el párate en seco del Borussia Dortmund al sorprendente 1. FC Heidenheim, en un 4:2 que no hace justicia a lo igualado que fue el encuentro. El BVB fue una aplanadora en ataque, con un Karim Adeyemi en estado de gracia. Sin embargo, el Heidenheim batalló con sus armas para llevarse algo del Signal Iduna Park durante el segundo tiempo.

Por último, RB Leipzig apenas pudo conseguir un punto en casa ante el Union Berlin, en un insólito 0:0 que no contó con los entrenadores de ambos clubes: Marco Rose no pudo estar tras su expulsión en Leverkusen, mientras que Bo Svensson no fue de la partida debido a una infección. Los Toros Rojos tuvieron una tarde para olvidar. Loïs Openda tuvo su mejor oportunidad desde el punto de penalti, pero Frederik Rønnow le detuvo el gol.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

LEVERKUSEN REGRESA A LA VICTORIA, FRANKFURT Y FREIBURG SE METEN EN LA CONVERSACIÓN

A dos puntos del FC Bayern, que tiene nueve, se encuentran Dortmund y Leipzig con siete. Y con una unidad menos, Heidenheim, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt y SC Freiburg se juegan la temprana pelea en zona Europa. Los dirigidos por Xabi Alonso volvieron a la senda del triunfo en la difícil casa del TSG Hoffenheim, que no pudo con un Victor Boniface ingobernable: dos goles y una asistencia en el 1:4 final.

Las Águilas consiguieron la victoria en Wolfsburg, con dos acciones de Omar Marmoush cumpliendo la inexorable Ley del Ex. Los locales crearon muchas ocasiones e igualaron el partido con Ridle Baku, pero el Frankfurt fue mucho más certero a la hora de atacar y el 1:2 fue una muestra de ello.

Freiburg remontó por segunda vez esta temporada y venció por 2:1 al Bochum. A pesar de dominar la primera mitad, los locales se vieron en desventaja gracias a un gol de Myron Boadu al borde del descanso. Sin embargo, no bajaron la cabeza y dos goles de Junior Adamu en tres minutos aseguraron la victoria para los de la Selva Negra.

BOCHUM SE SUMA AL DIFÍCIL MOMENTO DE LOS RECIÉN ASCENDIDOS

Bochum es uno de los tres equipos que hasta el momento no han sumado puntos desde el inicio del torneo. Los otros dos son los recién ascendidos Holstein Kiel y St. Pauli. Estos últimos buscaban sumar en su visita a Augsburg, pero los bávaros mostraron su contundencia con Marius Wolf y Phillip Tietz, antes de que Carlo Boukhalfa volviera a meter a Los Piratas en competencia. Aun así, sería muy tarde para ellos y Yusuf Kabadayı sentenciaría con el 3:1.