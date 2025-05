Tres conclusiones de la jornada 33 de la Bundesliga 2024/25

El FC Bayern no fue el único en celebrar durante la jornada 33 de la Bundesliga: tres equipos están en la pelea por Europa y dos sueñan con la permanencia.

JORNADA DE CELEBRACIONES Y DESPEDIDAS

El sábado por la noche fue un momento de fiesta para el FC Bayern München, con la celebración de una nueva Meisterschale. Harry Kane y Michael Olise marcaron los goles que ayudaron a los recién coronados campeones a despedirse del Allianz Arena con una victoria por 2:0 sobre Borussia Mönchengladbach. Sin embargo, la afición bávara solo quería corear el nombre de Thomas Müller, y quién puede culparlos. Fue una despedida en casa digna para un jugador que ha traído tantos recuerdos a este estadio con la camiseta del Rekordmeister.

Del nuevo campeón al viejo, Bayer Leverkusen comenzó a despedir la etapa más gloriosa de su historia con el último encuentro de Xabi Alonso en el BayArena. Junto a Jonathan Tah, el vasco recibió una cálida despedida de su afición, que coreó su nombre a más no poder y que le dio una última bienvenida a la tribuna para agradecerles su tiempo en el club.

SE TENSA LA ENTRADA A LA CHAMPIONS

Sin embargo, Borussia Dortmund no tenía planes de sumarse a la fiesta del Bayer 04 y, en un duelo donde hizo gala de toda su efectividad, se llevó los tres puntos de Leverkusen con un contundente 2:4. Jeremie Frimpong abrió el marcador, pero dos Julian (Brandt y Ryerson) remontaron antes del entretiempo. Karim Adeyemi y Serhou Guirassy concretaron la goleada, antes de que Jonas Hofmann le pusiera cifras definitivas al encuentro.

Los aurinegros (54 puntos) tienen grandes chances de meterse en la próxima Champions, considerando que Eintracht Frankfurt (57) y SC Freiburg (55) juegan entre sí la última fecha. Las Águilas igualaron 2:2 con el St. Pauli, en un encuentro que tuvo un comienzo trepidante con tres goles en los primeros 15 minutos. Los de la Selva Negra, por su parte, trabajaron duro para remontar y vencer 1:2 al Holstein Kiel. Así, tras la jornada 33 de la Bundesliga, ambos dependen de sí mismos para conseguir la clasificación.

HEIDENHEIM Y HOFFENHEIM BUSCAN SALVARSE

La derrota de Las Cigueñas ante Freiburg consumó inevitablemente su descenso a la 2. Bundesliga. Los acompañará el VfL Bochum, que cerrará la temporada al fondo de la tabla, luego de una dura caída por 1:4 en casa ante el Mainz 05. Ambas derrotas fueron celebradas por el 1. FC Heidenheim, que llegará a la última fecha con (al menos) el play-off por la permanencia asegurado tras vencer 0:3 al Union en Berlín. El doblete de Adrian Beck y otro tanto de Jan Schöppner permiten a los visitantes soñar con aún más.

Es que TSG Hoffenheim no pudo pasar de la igualdad ante VfL Wolfsburg en su viaje al feudo de Los Lobos. Un trepidante 2:2 con dos goles en los últimos 10 minutos hacen que los visitantes no tengan su permanencia asegurada al 100%. Deben evitar una goleada del FC Bayern y que Heidenheim no haga lo mismo con el Werder Bremen para que se achique los tres puntos y seis goles de diferencia entre ambos.