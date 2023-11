Tres detalles que nos dejó la Jornada 12 de la Bundesliga

La Bundesliga inicia su sprint final antes del parón invernal y, de vuelta tras la última Fecha FIFA de este 2023, la Jornada 12 no ha decepcionado. La carrera por el título sigue muy viva y Borussia Dortmund puede haber encontrado en su triunfo ante el Gladbach la chispa para despertar.

Leverkusen sigue aplastando y Bayern aguanta el ritmo por la mínima

Ni siquiera el último parón de selecciones ha podido cortar el ritmo de Bayer Leverkusen, y es que el conjunto de Xabi Alonso regresó a la Bundesliga de la misma forma que la dejó: pasando por encima de sus rivales. En su visita a Werder Bremen, Las Aspirinas se impusieron por 3:0 con una gran actuación, con goles de sus dos carrileros, Grimaldo y Frimpong. El Bremen tuvo un partido para el olvido ya que apenas tiró una vez al arco de Hradecky, Deman marcó en propia y un tanto de Ducksch en el segundo tiempo para soñar con la remontada acabó anulado por fuera de juego. El registro del Leverkusen en Bundesliga sigue siendo histórico, con 11 victorias y 1 empate tras esta Jornada 12.

FC Bayern no se queda atrás en la carrera, aunque esta vez no brilló tanto como su rival por el título, o al menos en lo que a puntería se refiere. Los Bávaros salieron de la casa de 1.FC Köln, actual colista, con los tres puntos gracias a un único tanto de Harry Kane a portería vacía. El conjunto de Tuchel generó ocasiones de sobra para golear pero, entre Schwäbe y el poco acierto, no lograron pasar el 0:1. Las Cabras Montesas, aunque el rival les perdonó muchas vidas, no tuvieron con qué aprovecharlas. Sin duda, en Múnich tendrán que practicar muchos disparos a puerta durante la semana.

Vive toda la actualidad del fútbol alemán en el Instagram de Mi Bundesliga.

Undav se viste de Guirassy para el Stuttgart

Que Serhou Guirassy es una pieza imprescindible para VfB Stuttgart es algo innegable visto su extraordinario inicio de temporada, pero Sebastian Hoeness tiene en su banquillo una pieza en la que poder confiar cuando el guineano no está a punto. Se trata de Deniz Undav. El técnico de Los Suabos dio descanso a Guirassy en su duelo contra Eintracht Frankfurt para sacar al ex de Brighton y Union Saint-Gilloise de inicio, y este no decepcionó. En menos de un minuto anotó el primero gol del encuentro y justo antes del descanso completó su doblete para vencer por 1:2 a Las Águilas.

La aportación de Deniz Undav en Stuttgart está siendo encomiable. Con un rol menos protagonista en la plantilla, está aprovechando todas sus oportunidades y ya suma siete goles y dos asistencias en los nueve encuentros de Bundesliga que ha disputado. Cuando Guirassy no está, los rivales ya saben que contra Undav no pueden relajarse.

El mejor análisis de la Bundesliga lo encuentras en nuestro podcast, «El Debate de Mi Bundesliga».

El «derby de Borussias» se lo vuelve a quedar Dortmund

Después de marcharse a la fecha FIFA con dos derrotas consecutivs en liga, Borussia Dortmund recuperó la buena forma con una victoria por 4:2 en el conocido como «derby de Borussias» ante sus homónimos de Mönchengladbach. El partido había empezado francamente mal para ellos, y es que Los Potros se habían puesto con una ventaja de dos goles por mediación de Rocco Reitz y Manu Koné, pero los pupilos de Edin Terzic lograron despertar para remontar antes incluso del descanso con goles de Sabitzer, Füllkrug y Bynoe-Gittens. Ya en el añadido, Malen remató la faena para dejar los tres puntos en casa. La última vez que el Gladbach ganó en el Signal Iduna Park fue en marzo de 2014 y su sequía de triunfos en feudo del BVB se alarga, así, hasta la década.