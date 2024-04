Tres encuentros a ver de la Jornada 29 de la Bundesliga

Este viernes da inicio una nueva fecha de Bundesliga y te traemos los tres encuentros que no te puedes perder de una Jornada 29 en la que ya podríamos coronar a un nuevo campeón.

El derby de los Borussia, con Europa en el punto de mira

En el carrusel del sábado tenemos por delante una complicada del Dortmund a Mönchengladbach, en la reedición del conocido como «Derby de Borussia». Y además del orgullo que estará en juego, también lo están las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por los puestos europeos. El BVB, con la derrota de la pasada jornada ante Stuttgart, ha caído fuera del Top 4 por la diferencia de goles y quiere los tres puntos para regresar a los puestos de Champions League, rezando también para que RB Leipzig pinche ante Wolfsburg.

Precisamente Los Lobos fueron el rival del Gladbach la pasada jornada, en un encuentro que se saldó con la segunda victoria para los dirigidos por Gerardo Seoane en lo que llevamos de segunda vuelta. Dicho triunfo ha permitido a Los Potros reengancharse a la carrera por el último billete a Europa, y es que están a cinco puntos les separan de FC Augsburg, que ocupa la séptima posición. En caso de realizar un buen final de temporada, el club del Rin podría soñar con una hipotética clasificación a Conference League. Todo empieza por vencer al Dortmund.

Una oportunidad para Stuttgart de asaltar el segundo puesto

Con siete puntos de colchón en la tercera plaza, VfB Stuttgart tiene muy encaminada la clasificación a la próxima Champions League y es la gran revelación de la temporada en la Bundesliga, pero en esta Jornada 29 podría dar un golpe aún más duro sobre la mesa. Los de Sebastian Hoeness están empatados a puntos con FC Bayern München y, en caso de vencer en esta jornada, podrían escalar a la segunda posición si Los Bávaros pinchan ante 1.FC Köln.

Para dar ese último salto en la tabla, Los Suabos se verán las caras en el segundo turno del sábado con un Eintracht Frankfurt que promete dar bastante guerra. El club del Meno ocupa la sexta plaza y quiere descolgarse definitivamente de la pelea que muchos otros clubes tienen por debajo por el séptimo lugar, con el agregado de que un triunfo contra un rival que ha estado por encima toda esta temporada podría dar más crédito a Dino Toppmöller en el banquillo. Por ello, Stuttgart tendrá que dar lo mejor de sí una vez más si quiere ganar.

La primera bola de campeonato para Bayer Leverkusen

El cierre de la Jornada 29 lo protagonizará Bayer Leverkusen, que podría proclamarse campeón de Bundesliga este domingo contra Werder Bremen. Al equipo de Xabi Alonso, que incluso podría certificar el título antes de jugar dependiendo de los resultados de Bayern y Stuttgart, cantará el alirón si vence en casa al plantel de Ole Werner, que llega a la fecha de capa caída con una racha de seis jornadas sin ganar.

Habiendo jugado el jueves la ida de cuartos de final de Europa League, con una merecida victoria sobre West Ham, queda por ver si Las Aspirinas saldrán con todo su once de gala o si reservarán efectivos para la vuelta en Londres. No obstante, a estas alturas, toda la plantilla está tan enchufada que de poco importa el once inicial, y es que todos quieren levantar la ensaladera en casa y hacerlo este fin de semana. ¿Lo lograrán?