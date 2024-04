Tres encuentros a ver de la Jornada 31 de la Bundesliga

Este viernes arranca una nueva fecha de Bundesliga y te traemos los tres encuentros que no te puedes perder de una Jornada 31 en la que, en plena recta final de temporada, los seis primeros clasificados se enfrentan entre sí.

¿El último gran obstáculo en el camino al invicto del Leverkusen?

Después de mantener intacto su invicto un fin de semana más con otro gol en los instantes finales ante Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen afronta esta Jornada 31 sabiendo que, si vuelve a evitar la derrota, el camino a una Bundesliga imbatida será mucho más liviano. Pero para ello tendrá que batir a VfB Stuttgart, quien en una cómoda tercera posición quiere asegurar cuanto antes el billete a la próxima Champions League y no meterse en más problemas de los que ya contrajo la pasada fecha, con su tropiezo en casa de Werder Bremen.

Xabi Alonso estará en la tesitura donde deberá elegir entre salir con los titulares o, con las semifinales de la Europa League a la vuelta de la esquina, tratar de hacer rotaciones para viajar con más frescura a Roma. ¿Priorizará el invicto o se guardará sus principales armas para Europa? El Stuttgart, que no deja de soñar, preferirá lo segundo para intentar el asalto del BayArena.

La definición del Top 4 entre Leipzig y Dortmund

Uno de los grandes alicientes en esta segunda vuelta de la Bundesliga ha sido la pelea entre RB Leipzig y Borussia Dortmund por ver queda se quedaría con la cuarta posición y con el, a priori, último cupo de Champions. La fecha que ambos equipos tenían marcada en el calendario como posiblemente definitoria de esa lucha es esta, donde Las Abejas tendrán que visitar el Red Bull Arena. Una victoria del plantel de Marco Rose le dejaría con una ventaja de cinco puntos a falta de tres jornadas, con lo que el Top 4 estaría casi garantizado. En cambio, si los de Edin Terzic se llevaran el triunfo adelantarían a Leipzig y dejarían la pelea en tan sólo un punto.

Hechas las cuentas, hay un factor que puede hacer que Las Abejas no salgan con su XI de gala y es que tienen que recibir al PSG en semifinales de Champions el próximo miércoles. Y teniendo en cuenta que Alemania está muy cerca de conseguir un cupo extra para la próxima UCL por el rendimiento de sus clubes en Europa esta temporada, el quinto de la Bundesliga también clasificaría. Por ello, al igual que a Xabi Alonso, a Terzic le toca elegir. ¿Poner por delante las semifinales de Champions o la pelea en la liga porque todavía no tiene su billete asegurado?

Bayern, en busca de la venganza sobre Eintracht Frankfurt

El último de los tres encuentros destacados de esta Jornada 31 de Bundesliga es uno que, en los últimos años, ha dado marcadores sorprendentes. Si hay un equipo que recientemente le haya dado muchas sorpresas a FC Bayern München es Eintracht Frankfurt, y no hay más que ver el resultado de este enfrentamiento en la primera vuelta. En su visita a Frankfurt, el plantel de Thomas Tuchel salió vapuleado por 5:1. Ahora, en su casa, Los Bávaros tienen la oportunidad perfecta para tomarse la venganza.

Si bien Bayern también tiene las semifinales de Champions ante Real Madrid como principal prioridad, no se puede permitir una derrota ya que le daría muchas alas a Stuttgart para que le intente arrebatar la segunda posición. Y viendo que no ganar la Bundesliga ha causado un terremoto en la entidad muniquesa, terminar la temporada en tercera plaza sería un golpe aún más duro si cabe. Es por ello que, ante un Eintracht que tiene colchón de puntos en la sexta posición, no pueden salir a especular.