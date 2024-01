Tuchel: «En El Bayern no hay satisfacción hasta que se es campeón»

Thomas Tuchel brindó una entrevista para la Bundesliga oficial y contó la presión de ser campeón como entrenador de FC Bayern München.

Tuchel y la presión de ser campeón en Bayern

«El Leverkusen es el único equipo de Europa que sigue invicto: ha ganado todos sus partidos de la Europa League, todos los de la Copa de Alemania y no ha perdido ninguno de los que ha jugado hasta ahora en la Bundesliga. Sólo nos separa un punto de ellos. Hemos tenido mala suerte con las lesiones, y en la mayoría de nuestros partidos sólo hemos podido contar con cuatro o cinco jugadores en el banquillo. Hemos incorporado a nuevos jugadores de la cantera que no estaban en la lista de nadie antes de la temporada, y que salieron del banquillo y jugaron. «

«Jugamos con Goretzka que tenía una mano rota, lo cambiamos en un partido en Dortmund del central izquierdo al central derecho, jugamos con Noussair Mazraoui en el centro de la defensa, jugamos con Konni Laimer como lateral. Cambios forzados como éste han ocurrido tan a menudo que se han convertido en algo normal para todos nosotros. Una vez que miras desde la perspectiva de lo que hemos hecho este medio año, te das cuenta de que «¡vaya, ésta era nuestra alineación inicial, y no teníamos a nadie en el banquillo, y lo hicimos!». Se convirtió en algo normal y mantuvimos los resultados. «

«Hemos jugado partidos muy buenos, pero a veces también hemos pasado apuros. Hay margen de mejora, por supuesto. Nos eliminaron de la Copa de Alemania… Soy el primero en estar preocupado, enfadado y decepcionado. Pero este es el ambiente en el que vivimos, las condiciones duras e inusuales sacan lo mejor de nosotros. Espero que tengamos un poco más de suerte con las lesiones en la segunda parte de la temporada. Estuvimos muy bien en transición, muy bien defendiendo como uno solo, podemos mejorar el ritmo de nuestro juego, podemos mejorar nuestro pressing. Todavía hay margen de mejora, pero en la Liga de Campeones nos tocó un grupo difícil, en el que ganamos cinco de seis partidos. Hay cosas de las que podemos estar contentos, pero en el Bayern de Múnich nunca se está satisfecho y nunca se termina hasta que se levanta un trofeo al final de la temporada».

¿Cómo se puede hacer para ganarlo todo en Alemania?

«¡Eso es cosa de alemanes! Después de haber vivido fuera del país durante cinco o seis años, ahora me parece una mentalidad muy alemana. El ambiente positivo que se respira en Inglaterra después de ganar un partido, aunque seas el favorito, te eleva más que aquí. Aquí, en Alemania, prefieres fijarte en las cosas que hay que mejorar. Tienes que asegurarte de no dejarte llevar por eso, o estarás constantemente mirando el vaso medio vacío. Y esto no ayuda a nadie. Es el ambiente, la cultura que tiene el club, y saca lo mejor de nosotros, de los jugadores, de mi equipo y de mí mismo. Irónicamente, es un poco difícil vivir con la presión de haber ganado la liga once veces seguidas.

«Si vas con cinco jugadores en el banquillo en lugar de siete, si lo haces constantemente, se convierte en algo normal, y, si eres campeón constantemente, puedes llegar a un punto en el que se convierta en algo normal. Es difícil vivir bajo ese tipo de presión: la gente dice «somos el Bayern de Múnich, es normal ganarlo todo», pero si no lo hacemos, es la mayor sorpresa del mundo. Me parece un poco injusto, pero así son las cosas».