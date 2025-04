¡Última hora! Bayern tiene una nueva baja inesperada

En las últimas horas, se ha dado a conocer que FC Bayern München tiene una nueva baja en la defensa.

Kim Min-Jae es baja en Bayern

A pesar de sus persistentes problemas en el tendón de Aquiles, Kim Min-jae nunca le ha dicho claramente a Vincent Kompany que no puede jugar. Pero ahora el defensa ha decidido descansar más en los últimos partidos de la temporada. En cuanto a su futuro, el club no le ha comunicado a Kim que debería marcharse. No obstante, el Bayern estaría dispuesto a escuchar ofertas por él. Sin embargo, se sabe internamente que no están para nada contentos con su rendimiento.

Una crisis total en la defensa

Sin ninguna duda, lo que pasa en la zona baja de Los Bávaros es increíble. Alphonso Davies estará afuera a largo plazo y Dayot Upamecano es muy posible que se pierda lo que resta de la temporada. Por otra parte, Hiroki Ito tampoco está disponible y la única opción que queda para la zaga central es la de Eric Dier. Más allá de cualquier tipo de planificación desde la dirección deportiva, es un poco imposible soportar tantas bajas. Veremos que se inventa Kompany en el partido donde podría gritar campeón.