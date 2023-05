Desde Sky Sports confirman que la presencia de Bellingham contra Augsburg está casi descartada, pero conociendo a Terzic no lo arriesgará.

Quedan dos finales

No cabe ninguna duda de que esta es la Bundesliga más apasionante de los últimos diez años. Con un Bayern bastante deslucido y un Dortmund que mejoró notablemente en este 2023, tenemos un final que es de infarto para todos. Tengamos en cuenta que solo los separa un punto cuando quedan seis en juego. Sí, un punto a falta de 2 jornadas. Eso no se ve hace largo rato en la Bundesliga.

Justamente por esta razón, Edin Terzic pudo imponer su estirpe en el vestuario. Desde que igualaron con Bochum, viene sosteniendo que lo que queda son todas finales para su equipo. Así es como se lo toman y con dos victorias al hilo (Wolfsburg y Gladbach), ahora toca visitar a Augsburg y recibir a Mainz 05 para soñar con algún tropezón de los líderes rojos.

Bellingham no estará contra Augsburg

En esta sintonía, perder a un jugador clave para la última visita de la temporada no es nada bueno. Sin embargo, Edin Terzic no tiene otra. Jude Bellingham no pudo entrenar en toda la semana con el equipo debido a una molestia en una de sus rodillas. Y, como si ello fuera poco, Sky Sports informó que su presencia está en un 90% descartada.

Ese 10% existe porque puede que Terzic opte por infiltrarlo. El tema con esto es que, ya en el pasado, le ha pasado a Nico Schlotterbeck pasar por el mismo momento, optaron por arriesgarlo y lo perdieron hasta el fin de semana pasado, que ni siquiera jugó. Justamente por esta razón, estamos en condiciones de asegurar que Bellingham estará en el once titular contra Augsburg.