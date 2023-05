Un viejo conocido de la Bundesliga quiere llevarse estrellas a Liverpool

El próximo verano será movido para el Liverpool de Jürgen Klopp. Muchos jugadores se marchan de Anfield y un director deportivo con mucha experiencia en la Bundesliga se encargará de crear la nueva plantilla de los Reds. En el punto de mira hay muchos jugadores con los que ya ha coincidido en Alemania.

Jörg Schmadtke será el nuevo director deportivo para Klopp

Entre los grandes cambios que experimentará Liverpool cuando acabe esta temporada, uno de los principales se encuentra en el palco. Para medios ingleses y alemanes es un secreto a voces que Jörg Schmadtke será el nuevo director deportivo del club de la Premier League y se encargará de la estrategia de fichajes del próximo mercado.

Schmadtke trae una larga trayectoria tanto como jugador como directivo en el fútbol alemán. Ha estado trabajando en las oficinas de Aachen, Hannover 96, Köln y Wolfsburg, siendo su mayor éxito la clasificación de Los Lobos a Champions League en la temporada 20/21. Abandonó su último cargo a inicios de año y se espera el anuncio oficial de Liverpool en los próximos días. Como conocedor del mercado alemán, tratará de pescar en él todo lo posible para darle el plantel más competitivo posible a Jürgen Klopp.

Ya tiene en el punto de mira a varias estrellas de la Bundesliga para el Liverpool

El gran pasado de Schmadtke en la Bundesliga puede tener un efecto inmediato en Liverpool ya que, según SportBild, tiene a varias jóvenes estrellas de la liga alemana en su lista de deseos. Los dos principales serían Ryan Gravenberch, que aún no ha encontrado su ritmo en FC Bayern y no ha tenido los minutos que esperaba en su primera temporada en Múnich, y un Josko Gvardiol al que ya pretendió Chelsea meses atrás. En la misma lista se encontrarían también Daichi Kamada, cuya salida como agente libre de Frankfurt es segura pero su destino aún no, y Florian Neuhaus. Los equipos de la Bundesliga tendrán que estar más atentos que nunca porque ahora el Liverpool estará más al acecho de sus jugadores.