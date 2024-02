Union Berlin busca la tranquilidad en su visita a Mainz

Union Berlin sigue buscando una regularidad que no llega pero, comparado con la situación de hace unos meses, se puede decir que el plantel está mucho mejor. Esta tarde en Mainz jugará el partido que se aplazó por el temporal el pasado enero, en busca de un triunfo que les haga acercarse a la parte media de la tabla. No será sencillo por las dificultades que los Eisernen están encontrando para puntuar fuera de casa.

El objetivo principal de Union Berlin: alcanzar los 20 puntos

El Union es actualmente un equipo de dos caras. Convincente en casa, donde lleva 3 victorias consecutivas, y sufridor lejos de Köpenick donde no vence desde el pasado agosto. Desde el comienzo de año ha mostrado cierta mejoría defensiva pero su asignatura pendiente sigue siendo en el ataque ya que en los 3 partidos disputados fuera de An der Alten Försterei todavía no ha marcado. La llegada de jugadores como Bedia o Vertessen debería paliar esta sequía que penaliza demasiado al equipo.

Enfrente está un Mainz que solo ha logrado una victoria esta temporada, ante Leipzig, pero que es el conjunto de la máxima categoría junto al Bochum con más empates, hasta 8. Los de Jan Siewert ven cómo se les acaban las oportunidades de engancharse a la permanencia por lo que este partido es una auténtica final para ellos. Para lograrlo confiarán sobre todo en los recién llegados Amiri y Ngankam que aterrizaron en Mainz con la intención de aportar un plus de calidad al equipo.

Por su parte el tándem Jumic-Eta (recordamos que este es el último partido de sanción de Bjelica) deberá hacer frente a las bajas de Trimmel y Juranovic en el carril derecho improvisando una alternativa y al encaje de las nuevas piezas ofensivas, una zona en la que está destacando Benedict Hollerbach. El ex del Wiesbaden lleva 3 goles desde el cambio de entrenador aunque todos ellos en Berlín. Los Eisernen son conscientes de la importancia de este duelo de los que se dicen de «6 puntos», pero para asaltar Mainz en vísperas del Carnaval deberá mostrar una mejor cara que el pasado domingo en Leipzig. Desde las 18:30 horas (CET) disfrutaremos de esta pelea por la parte baja de la clasificación donde cada punto puede ser decisivo en el objetivo de la permanencia.