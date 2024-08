Union Berlin: Día de presentaciones en An der Alten Försterei

Por primera vez en la historia del Union los equipos femenino y masculino se presentarán de manera conjunta ante su público en una jornada que demuestra la apuesta del club por la igualdad en estos últimos años. Las chicas recién ascendidas a 2. Bundesliga se enfrentarán al Werder Bremen, de la máxima categoría del fútbol alemán, mientras que ellos jugarán posteriormente ante el conjunto francés del Olympique Lyon.

Un equipo preparado frente a otro en preparación

El conjunto de Ailien Poese viene de una temporada perfecta donde lograron el ascenso a Segunda División venciendo en todos los partidos de la temporada. Pero no se conforman con eso y este curso vuelven a ser candidatas a todo con un equipo muy bien organizado además de la llegada de jugadoras con experiencia en Bundesliga e incluso en Champions femenina. Frente al Werder Bremen, equipo de categoría superior, intentarán seguir rompiendo barreras en busca del sueño de la Bundesliga.

Por otro lado, los Eisernen están todavía en proceso de construcción tras la llegada de Bo Svensson hace apenas un mes. Con la llegada de los internacionales hace unos días, el equipo va recuperando efectivos para ir poco a poco asumiendo las ideas del nuevo entrenador. En los amistosos previos se ha visto a un equipo más valiente en ataque que en cursos anteriores con Urs Fischer pero muy falto de esas consistencia defensiva que llevó al equipo a ser uno de los grandes animadores de la Bundesliga. El 3-2 frente al Dynamo Kiev o el 4-4 del pasado fin de semana ante los escoceses del Rangers dejan clara esta tendencia que en el apartado defensivo debe mejorar considerablemente.

Mañana también será la oportunidad de ver el debut del eslovaco Bénes, que tras jugar con su selección en la Eurocopa podrá disfrutar de los primeros minutos con la camiseta Eisernen. Una situación similar al resto de los internacionales como Juranovic, Rönnow o Schäfer que tampoco han disputado ningún minuto en esta pretemporada. Aparte de ellos, destacar a Jordan, que tras salir cedido al Mönchengladbach ha comenzado el verano muy activo con la intención de ganarse un puesto en el ataque Unioner, y los canteranos Kemlein y Preu que han dejado grandes sensaciones y están haciendo méritos para ser importantes en el primer equipo.

No será un duelo fácil ante un Olympique Lyon que deberá preparar no solo la Ligue 1, sino la próxima Europa League para la que se clasificó el curso pasado. Su gran estrella Lacazette está siendo el capitán de la selección francesa en los Juegos Olímpicos así que no estará disponible. El que sí lo estará es el Unioner Lucas Tousart, para el que será un partido muy especial ya que jugó varios años en el conjunto francés, incluso alcanzando las semifinales de la Champions en 2020. No os perdáis mañana a partir de las 17.00 (CEST) este gran partido de preparación que en España y Latinoamérica se podrá seguir en el canal de Youtube de Secta Deportiva. ¡Os esperamos!