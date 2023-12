Union Berlin sueña con un nuevo inicio

Tras la suspensión del partido ante el Bayern, Nenad Bjelica finalmente debutará en Union Berlin este próximo sábado en Bundesliga ante el Borussia Mönchengladbach, soñando con un nuevo inicio. Aunque de nuevo habrá que estar muy pendientes de la climatología porque en Berlín lleva nevando toda la semana y tendremos que ver cómo evoluciona la situación en las próximas horas.

A refrendar la mejoría

Aunque la situación dista mucho de ser ideal, lo cierto es que el equipo ha dado un paso adelante en las últimas semanas. Y aunque sigue sin ganar, ha logrado 3 empates en los últimos 4 partidos, dos de ellos en Champions y el otro en Bundesliga ante el Augbsurg, donde probablemente la recompensa se quedó corta. Esta cambio de actitud y de resultados debe refrendarse ante un Mönchengladbach que se encuentra tranquilo en mitad de la tabla. Tras un inicio complicado, los de Seoane llevan una buena racha con 6 partidos invictos de los últimos 7. Sus principales armas para seguir escalando posiciones serán Pléa, que está destacando en la faceta goleadora con 6 tantos, y Honorat que lleva el mismo número de asistencias.

Vive lo mejor del Union Berlin en el Twitter Oficial del club en Español.

Un partido muy especial para dos viejos conocidos

Será un partido muy especial para Marvin Friedrich, que vuelve a Köpenick después de ser uno de los héroes del ascenso. Por su parte, el que no podrá regresar a su antigua casa es Jordan Siebatcheu, que tras salir cedido este pasado verano se encuentra recuperándose de un desgarro muscular. A los Potros no se les da nada bien el Union desde su ascenso a Bundesliga. Los Eisernen solo han perdido un partido de los 8 disputados y en An der Alten Försterei siguen invictos. Una racha que intentarán mantener con el apoyo de su público.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Una suspensión que ayuda al nuevo inicio de Union Berlin

La suspensión del pasado fin de semana seguro habrá ayudado a Bjelica a acumular entrenamientos y a ir inculcando a los jugadores algunas de sus nuevas recetas. En su debut en Champions ante el Braga ya se vieron algunos cambios respecto a la etapa de Fischer, como alinear una defensa de 4 o adelantar a Robin Gosens al puesto de extremo izquierdo. Veremos en casa, en su puesta de largo ante la afición Eisern, con qué nos sorprende el entrenador croata. El sábado a las 15.30 desde Köpenick no os perdáis este espectacular Union Berlin – Borussia Mönchengladbach.