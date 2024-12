Union Berlin y el objetivo de mirar hacia arriba

Union Berlin visita Stuttgart sumido en un bache de resultados, quizás no tanto de juego, pero las 5 jornadas de Bundesliga sin ganar van pesando en el ambiente y el objetivo es evitar que el equipo empiece a mirar con el rabillo del ojo la distancia con la parte baja. El MHP Arena no parece la plaza más fácil para sumar de a 3, pero los suabos no son esta temporada el peligroso conjunto de la pasada y vagan por la mitad de la tabla, con la carga añadida de tener que compaginar el torneo nacional con la Champions League.

Los detalles lo son todo

Con 4 victorias, 4 empates y 4 derrotas, los Eisernen se encuentran en este momento en el puesto 11 de la clasificación, con la sensación de que solo el Bayern pudo superarlos de forma holgada. Las últimas derrotas ante Wolfsburg y Leverkusen se produjeron por la mínima y por chispazos de fortuna y de calidad (Vaya pase de Wirtz) que dejaron a los berlineses sin premio. Pero viendo el vaso medio lleno, el equipo es capaz de competir semana a semana, sobre todo defensivamente, donde son el segundo equipo menos goleado del torneo, y no debe perder el foco para seguir sumando y acercándose a una permanencia que a priori debe ser el principal objetivo.

Tras un gran partido de Jordan en la tierra de Volkswagen, Svensson decidió apostar por un ataque más móvil frente al campeón, incluyendo a Skarke de falso 9. Hollerbach y Woo conectaron por detrás para el gol de los de Köpenick que rompían así la mala racha de cara a puerta. Pero el equipo sigue con problemas en ataque y se prevé que en el próximo mercado de invierno se dé un impulso a la parcela ofensiva, ya que parece que el técnico danés sigue sin contar con Prtajin e Ilic. Los 10 goles a favor, la cifra más baja de la categoría junto a Bochum y St. Pauli, dejan clara la debilidad goleadora de los Eisernen.

Vive lo mejor del Union Berlin en la cuenta oficial de X del club en español.

Union Berlin y un objetivo frente a un duro Stuttgart

Por su parte, el conjunto de Stuttgart está pagando la buena temporada pasada. Las salidas de algunas de sus estrellas, sobre todo Guirassy, y el esfuerzo de la Champions mantienen al equipo en mitad de tabla. Demirovic y Undav están siendo los jugadores más incisivos en ataque. Será un partido especial para Woojeong, cedido por los suabos al Union, que quiere demostrar su gran nivel de las últimas semanas ante sus ex. Mañana desde las 20.30 (CET) no os perdáis este duelo de mitad de tabla de viernes, en el MHP Arena entre Stuttgart y Union Berlin.