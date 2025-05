Union Berlin y un femenino que estuvo de récord

El Union Berlin Femenino enlazó la semana pasada su segundo ascenso consecutivo para llegar a Bundesliga por primera vez en su historia. Las Chicas de Hierro se codearán así con los grandes clubes del fútbol alemán después de una temporada muy seria donde al gran desempeño de la plantilla se ha unido una fiel afición que ha pulverizado todos los récords de espectadores de la categoría.

El récord del equipo femenino de Union Berlin

Corría febrero de 2023, el equipo masculino estaba en un mal momento después de la resaca de la Champions, pero el Union decidió en ese momento redoblar su apuesta por el fútbol femenino con la llegada de Jennifer Zietz a Berlín. La campeona de Europa con el Turbine Potsdam y con la selección alemana pasó a ser la directora general de la división de mujeres y con ella comenzaría un proceso de profesionalización que culminaría ese mismo verano, con una plantilla que pasó a vivir exclusivamente de su trabajo. Y los resultados no tardaron en llegar. El equipo arrasó en su grupo de la Regionalliga, ganando todos los partidos, y se encaminó a una Segunda División que debía ser un paso más en su objetivo de llegar a la máxima categoría.

Para la aventura en 2. Bundesliga se decidió que el equipo jugaría en An der Alten Försterei y la afición respondió de la mejor manera posible. Con ello se convertía además en el primer conjunto del país en el que hombres y mujeres compartían estadio. En una competición donde la mayoría de los equipos sufrían para atraer a unos cientos de espectadores al estadio, las Unionerinnen sintieron el calor de los suyos, con una media de más de 5.000 fieles en las gradas cada semana. ¡Unas cifras que superaron todas las expectativas!

Vive lo mejor del Union Berlin en español en su cuenta de X oficial.

La Bundesliga dio la sonrisa

Pero todo fue a más la semana pasada cuando las Chicas de Hierro tenían su primera “bola de partido” para ascender a Bundesliga. La afición se movilizó y más de 14.000 hinchas disfrutaron de una tarde inolvidable. El 6-1 con el que superaron al Borussia Mönchengladbach fue más que definitivo para que el equipo de la entrenadora Ailien Poese alcanzara la gloria ante la emoción de todos los presentes.

Para un club de barrio con un espíritu de comunidad tan arraigado, el tener a los dos equipos en la máxima categoría y poder disfrutar cada semana del Union en An der Alten Försterei, sin importar el género, es una hazaña difícil de imaginar hace apenas una década.

Zietz ha sabido combinar la experiencia de jugadoras internacionales: Abu Sabbah, Janez, Markou o Moraitou con jugadoras berlinesas que han sentido el Union como propio desde su infancia. Para el recuerdo el vídeo que hemos podido ver estos días de la capitana Lisa Heiseler siendo todavía una niña diciendo que su sueño sería jugar en Bundesliga con el equipo de su vida… Junto a ella, las gemelas Dina y Katja Orschmann también han sido indispensables para llegar a la meta.

Unas declaraciones que sientan bien en Union Berlin

Las declaraciones de una ambiciosa Jennifer Zietz no dejan lugar a dudas de que el ascenso es solo un escalón más hacia la gloria y que el equipo dará mucho que hablar en la máxima categoría. El objetivo a medio plazo es sentarse en la misma mesa que Bayern, Wolfsburg o Frankfurt, los grandes del país. Y para ello contarán con el apoyo incondicional del club pero también de una hinchada que se ha volcado en todo momento con el proyecto y que tiene ahora un motivo más para seguir disfrutando semana a semana en An der Alten Försterei. Porque como se dice en Köpenick. “Aquí no vamos al fútbol, vamos al Union”.