Union Berlin y un reto mayúsculo para salir del bache

«Será una tarea muy dura, pero esto es exactamente lo que uno espera al competir en la Bundesliga» Así hablaba el entrenador Bo Svensson en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al campeón. Union Berlin se encuentra en una mala racha con 5 encuentros oficiales sin ganar, provocada sobre todo por una alarmante falta de gol, siendo el gran reto para este partido. Veremos si con la magia de un An der Alten Försterei donde todavía los berlineses no han perdido, pueden hacer el más difícil todavía y cambiar la tendencia ante uno de los grandes de la competición como es el Bayer Leverkusen.

Union Berlin y el reto de la cuestión de goles

Con solo 9 tantos a favor en 11 jornadas son el segundo equipo que menos goleador del torneo. Algo que contrasta con los también 9 en contra que hacen que el equipo vuelva a ser muy incómodo para la mayoría de rivales a los que les cuesta meter mano a la poblada defensa. Esta diferencia de goles de cero tiene al equipo en mitad de la tabla, sobre todo después de una mala racha de 4 partidos oficiales sin marcar. Jordan dio muestras el pasado fin de semana de lo que se espera de él, juego de espaldas, apoyo constante a los mediocampistas… pero sigue negado de cara a gol. Son sus acompañantes, Hollerbach, Vertessen o Woo los que por ahora están generando más peligro de cara a la portería rival.

Enfrente, todo lo contrario. El Bayer Leverkusen lleva solo en esta última semana 10 goles repartidos en dos «manitas». Fue capaz de remontar dos tantos frente al Heidenheim para vencer por 5-2 y en Champions fue todavía más plácido ante el Salzburg, con un contundente 5-0. El ataque del Werkself sigue perfectamente dirigido por un Wirtz tocado por una varita, pero cuando él no puede solo suele haber compañeros capaces de sacar el partido adelante como el checo Schick, que el pasado fin de semana anotó un hattrick. Por ahora están cuartos en Bundesliga, con solo una derrota ante el Leipzig.

A buscar la fortaleza en casa

El Union se encomendará una vez más a un An der Alten Försterei que seguro será el de las grandes tardes y que buscará seguir su racha de imbatibilidad (3 victorias y 2 empates). No será sencillo ante un temible equipo de Xabi Alonso que, como era lógico, no ha podido seguir el ritmo de crucero de la temporada pasada sigue siendo uno de los equipos más en forma de Alemania. Mañana a partir de las 15.30 (CET) en el Este de Berlín no os perdáis este espectacular Union – Bayer Leverkusen.