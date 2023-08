Urs Fischer es elegido entrenador del año por sus colegas

Urs Fischer, del Union Berlin, fue elegido entrenador del año en una encuesta de la revista Kicker. El DT se “enorgullece” de la distinción.

Fischer se ganó el elogio de sus colegas luego de llevar a Los del Hierro de jugar en la 2. Bundesliga a jugar la Champions League, clasificando tres veces seguidas a Europa en el proceso. De los 625 votos que fueron emitidos, el hombre de 57 años sobrepasó a todos con sus 293 votos recibidos.

En una entrevista con Kicker, el suizo agradeció por el premio y enfatizó que no sería posible si no fuera por las personas que lo acompañan:

“Estoy feliz y por supuesto que me enorgullece. Pero no puedes hacerlo solo si no tienes gente que te apoye. Si no tuviera mi cuerpo técnico, no estaría sentado aquí y agradeciendo, feliz por este premio”.