VfB Stuttgart rechaza la oferta de Inter por Mavropanos

Konstantinos Mavropanos es el nombre que todos quieren y ahora VfB Stuttgart rechazó una oferta de Inter de Italia por él.

Pese al intento de Inter, Stuttgart rechaza su oferta por Mavropanos

La mayoría de los expertos coinciden con el hecho de que los defensores necesitan años de experiencia para llegar a su tope de nivel. La carrera de Mavropanos demuestra un poco eso. En sus inicios fue traspasado a Arsenal de Inglaterra, pero rápidamente lo dieron a préstamo a Stuttgart.

Desde allí, el préstamo se renovó en dos ocasiones hasta que finalmente los suabos decidieron comprar su ficha de manera definitiva. Y ahora con 25 años, el griego demuestra en cada jornada que ha madurado los suficiente para dar el siguiente paso de su carrera.

Ahora bien, su club está lejos de querer que se vaya. Según información de Bild, el Inter de Italia ofreció 15 millones de euros por sus servicios en el pasado invierno y no tuvieron ni que pensar para decir que no. Es cierto la actualidad del equipo indica que pelearán por no descender hasta el final de temporada y sería un mazazo perder a su mejor defensor.

VfL Wolfsburg el candidato a llevárselo en verano

El Wolfsburger Allgemeine asegura que Los Lobos están tras los pasos del griego Konstantinos Mavropanos de cara al mercado de verano. El defensor tiene contrato hasta 2025 y no tiene cláusula de rescisión, pero Stuttgart estaría dispuesto a dejarle marchar por una cifra cercana a los 20 millones de euros.

Si bien falta mucho, la buena tarea por parte de Wolfsburg es que se están moviendo rápido. Como ya hemos dicho, el nombre del central va a ser una de las grandes novelas del verano en la Bundesliga. Mas allá de esto, Stuttgart, igualmente, sueña con poder quedárselo.