Victor Boniface se compromete con el Bayer Leverkusen: «Mi futuro está aquí»

En una entrevista con Sport Bild, el delantero del Bayer Leverkusen, Victor Boniface, ha confirmado su compromiso con su actual club.

Boniface no duda en quedarse en el Leverkusen

La decisión del internacional nigeriano sobre su futuro con el Leverkusen, por el momento, parece tomada y Boniface se prepara para comenzar su tercera temporada con el equipo de las Aspirinas:

«Estoy absolutamente seguro de que mi futuro está aquí. Desde mi punto de vista, tengo claro que me quedo. Aún me quedan tres años de contrato, quiero ganar títulos con el Bayer y hacer una gran temporada».

Una posible salida suya sonó fuertemente a mitad de año cuando parecía irse al fútbol de Arabia Saudita, algo que no se terminó dando al final del día. Boniface recordó lo sucedido, pero sin darle mayor importancia al asunto:

«Incluso cuando las cosas no me iban muy bien la temporada pasada, hablé con Simon Rolfes y le dije que me encanta estar aquí. El traspaso de enero al Al-Nassr no funcionó. Es lo que hay. Estoy aquí».

Quiere jugar junto a Patrik Schick

Al consultarle sobre la competitividad con su compañero Patrik Schick, con quien el Leverkusen también desea renovar, Boniface mencionó específicamente un partido de la Bundesliga a finales de la temporada pasada. En concreto, la victoria por 3:4 a domicilio contra el VfB Stuttgart en la jornada 26. Él entró en el minuto 57 y ambos jugaron en ataque, con actuaciones sobresalientes de ambas partes en la remontada:

«¿Recuerdas nuestra victoria por 4:3 en Stuttgart? Jugamos juntos y tuvimos uno de los mejores partidos de la temporada. Patrik es un gran amigo. Nos animamos mutuamente cada día. Cuando no juego, sé que Patrik está ahí, y viceversa. Así debe ser. Cada entrenador tiene sus ideas. En Bélgica, solía jugar de delantero centro o de extremo, y he hecho lo mismo en Leverkusen».

A la hora de opinar sobre las múltiples salidas del Werkself en este verano, Boniface insistió en que el tema no le preocupaba:

«Claro que echo de menos a mis amigos Jerry [Frimpong], Jona [Tah] y Flo [Wirtz]. El entrenador [Xabi Alonso], algunos de sus ayudantes y varios jugadores se han marchado. Pero también tenemos buenos jugadores y un gran entrenador [Erik ten Hag] que ha cosechado muchos éxitos en el Ajax y el Manchester United. En el fútbol siempre hay movimiento. Es normal. Unos vienen, otros se van».