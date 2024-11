Vincent Kompany, sobre el presente del FC Bayern en UCL: “Las críticas no me importan”

A pesar del buen andar en la Bundesliga, el entrenador del FC Bayern München, Vincent Kompany, respondió a las críticas de que no pueden ganar un «partido importante».

Con las victorias contra St. Pauli por 0:1 y FC Augsburg por 3:0, el FC Bayern tiene seis puntos de diferencia en el liderato de la Bundesliga. Más allá de que las actuaciones han sido menos que óptimas, después de recibir cuatro goles contra el FC Barcelona, ​​los bávaros han mantenido su portería a cero en seis partidos consecutivos.

Después de una victoria por 1:0 sobre el Benfica en su último encuentro de la Liga de Campeones, los aficionados esperan una mejora contra un PSG que también está atravesando una difícil campaña europea. A mitad de la temporada, los de Múnich ocupan el puesto 17º con tan solo seis puntos en cuatro partidos de Champions, mientras que los parisinos están 27º, fuera de competencia.

En caso de terminar entre el 9º y el 24º lugar, alguno de los dos o ambos podrían disputar un playoff por un puesto en octavos de final, por lo que el partido se presenta de alto riesgo para ambos, ya que no pueden perder más puntos si quieren pasar a la fase eliminatoria.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

En ese sentido, tras no poder vencer a equipos como Bayer Leverkusen, Aston Villa, Eintracht Frankfurt o Barcelona esta temporada, Kompany ha tenido que lidiar con las críticas de que el Rekordmeister aún no ha ganado un «partido importante». Y el entrenador ha recogido el guante en conferencia de prensa:

«Las críticas no me importan, nunca importaron y no importarán en el futuro. Lo importante es cómo vive y mejora el equipo, cómo evoluciona cada jugador, aunque ya sean jugadores de primer nivel. No hacemos distinción entre partidos. No todos los partidos son fáciles».