Watzke: «Borussia Dortmund está mucho mejor de lo que la gente cree»

Los pensamientos acerca del presente de Borussia Dortmund rara vez son positivos atendiendo al discurso de los aficionados e incluso de varios jugadores, pero Hans-Joachiim Watzke cree lo contrario. El CEO de Borussia Dortmund, en una entrevista para DAZN Alemania, analizó la situación del BVB y afirmó que es mucho mejor de lo que se quiere vender.

«Hay cosas que se esconden debajo de la alfombra»

De pasar a tener el título de Bundesliga en su mano en la última jornada de la pasada temporada, Borussia Dortmund se ha encontrado con una realidad muy distinta. Los cambios en la plantilla durante el verano no han tenido el efecto deseado y Las Abejas se encuentran inmersas en una pelea por la cuarta posición, con riesgo de quedarse fuera de la Champions League la próxima temporada. Para Watzke, la temporada no está siendo tan mala y cree que hay aspectos positivos del plantel que no se están valorando lo suficiente.

«Dortmund está mucho mejor de lo que la gente cree. A menudo lees que la temporada no está siendo buena. La realidad es que hay cosas este año que no han ido muy bien, pero también hay otras que sí que han funcionado y que la gente esconde debajo de la alfombra.»

Para el dirigente, que abandonará sus funciones en el BVB en 2025, no cumplir con el objetivo del Top 4 no sería catastrófico y afirmó que «el nivel de la Bundesliga en conjunto ha mejorado». Una temporada fuera de la Champions League no destrozaría al club y tomó como ejemplo lo que ocurrió con Liverpool la temporada pasada.

«Liverpool tampoco se clasificó a Champions la temporada pasada y no dijeron: ‘Vamos a disolver el club’. Simplemente continuaron y este año están de vuelta en la cima.»

Watzke vuelve a salir en defensa de Edin Terzic

Al igual que hizo en el arranque de campaña, donde afirmó que «es enfermizo que siempre cuestionen al entrenador», Watzke volvió a dar la cara por Edin Terzic. El dirigente, si bien reconoció que le gustaría que el plantel «jugara con un poco más de fluidez en Bundesliga de vez en cuando», defendió la labor que el técnico viene realizando por los resultados que ha cosechado con anterioridad en el club.

«Si fuimos campeones de Alemania hasta el minuto 89 el año pasado, no pudimos haberlo hecho todo mal. Y cuando Edin Terzic ganó la Pokal en su primera etapa, ciertamente tampoco lo hizo con un mal fútbol.»

Por último, el CEO de Borussia Dortmund dejó claro que «no cree que haya un gran cambio en la plantilla» en el próximo mercado de verano y confía en que los jugadores jóvenes que ya están en la plantilla den un paso al frente. ¿Lo harán en una temporada en Champions o en Europa League? ¿Con Edin Terzic a los mandos o con otro técnico? Este tramo final de temporada dará las respuestas.