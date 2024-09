Werder Bremen 0:5 FC Bayern: Los bávaros aplicaron la 4G

FC Bayern München no tuvo piedad goleó en su visita a Werder Bremen para mantenerse como único puntero de la Bundesliga.

Olise y una exhibición en la primera mitad

FC Bayern München no da tregua. En vísperas del Oktoberfest, mostró una actuación convincente. Los goles llegaron por montones. De esa manera, armó un festival en el Weserstadion y le propinó una paliza futbolística a Werder Bremen para seguir con el pleno de victorias.

Durante el primer tiempo, el Bayern salió decidido a tomar la iniciativa y plantarse en campo rival. Circuló la pelota de lado a lado, con paciencia y velocidad en función de desordenar a una defensa local parada en bloque. De esa manera llegó la primera ocasión. Konrad Laimer avisó con un remate desde la frontal que se estrelló en el travesaño.

En contraposición, Werder Bremen adoptó una postura más reactiva con su clásico 3-5-2 devenido en línea de 5 en el fondo. Un equipo compacto, corto y con las líneas juntas para contener los avances bávaros y salir con transiciones rápidas. No solo le costó un mundo pasar la mitad de la cancha, sino también llegar al último tercio. De hecho, no inquietó a un Sven Ulreich que fue un espectador de lujo. Si bien lucía sometido y no podía tener la pelota no sufría en exceso.

Sin embargo, todo cambió a los 23 minutos. Los dirigidos por Vincent Kompany jugaron con intensidad y aplicaron una presión asfixiante que surtió efecto. Ante cada salida de Werder Bremen había entre dos y tres jugadores predispuestos a recuperar. Es así como Alphonso Davies forzó el error de Mitchell Weiser que derivó en la asistencia de Harry Kane para el gol de Michael Olise.

El extremo francés generó mucho desequilibrio en el sector derecho y le causó demasiados problemas a Felix Agu y Anthony Jung. A los 33´ se inventó una jugada escandalosa en espacios reducidos. A pura gambeta e ingenio se metió en el área, dejó a tres rivales en el camino y asistió a Jamal Musiala para el 0:2 para redondear un primer tiempo perfecto.

Bayern no bajó el pie de la aplanadora

Tras el paso por los vestuarios, Werder Bremen intentó salir del asedio que sufrió en la primera parte. Ole Werner movió fichas y metió a Keke Topp y Derrick Köhn por Marvin Ducksch y Marco Gröll respectivamente. Más allá de adelantar las líneas nunca encontró el camino al arco defendido por Ulreich. La defensa quedó descompensada y el Bayern lo aprovechó a las mil maravillas.

A los 12 del complemento, una triangulación entre Musiala, Olise y Kane culminó con un golazo del inglés. No contentos con eso, los Bávaros siguieron presionando, atacando y ampliando la diferencia de goles. Los tantos de Olise (que firmó un doblete) y Serge Gnabry en un lapso de cinco minutos fue suficiente para poner tierra de por medio.