West Ham anuncia la llegada de Niclas Füllkrug desde Borussia Dortmund

West Ham United anunció el fichaje del delantero del Borussia Dortmund, Niclas Füllkrug. Su llegada a Inglaterra es por 30 millones de euros.

Niclas Füllkrug ya es Hammer

Varios clubes europeos estaban interesados ​​en fichar a Füllkrug para que abandone el Westfalenstadion este verano. Sin embargo, a pesar del interés concreto de equipos como el AC Milan y el Atlético de Madrid, el West Ham pudo cerrar un acuerdo con los aurinegros.

El internacional alemán se sometió a un examen médico el domingo antes de firmar hoy temprano un contrato de cuatro años con los Hammers. Hablando sobre su traslado a la Premier League, el atacante declaró:

“Estoy encantado de estar aquí y no veo la hora de saltar al campo con mis nuevos compañeros de equipo. Creo que la Premier League es la mejor liga del mundo y, para mí, es el momento adecuado para mudarme a Inglaterra y jugar en un gran club como el West Ham”.

Borussia Dortmund ya apunta a su reemplazo

Respecto a su llegada al club, admitió que “hace mucho tiempo que pienso en el West Ham” y reveló una historia con un viejo conocido:

“Conozco muy bien al manager Tim Steidten porque tenemos una historia juntos en el Werder Bremen y he visto algunos partidos y he visto cuánta calidad hay en el equipo. Me encanta estar cerca de los aficionados y tengo muchas ganas de conocer a los del West Ham. Me siento muy bien en este momento: estoy fuerte, en forma y en forma, y ​​solo quiero salir y empezar a jugar para ellos”.

Dortmund recibirá 30 millones de euros por Füllkrug y se espera que el subcampeón de la Liga de Campeones tenga como objetivo al delantero del TSG Hoffenheim, Maximilian Beier, como su sustituto.