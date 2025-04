Xabi Alonso es el candidato número 1 de la directiva del Real Madrid

En las últimas horas, desde Relevo confirmaron que Xabi Alonso es el candidato número 1 a suceder a Ancelotti en Real Madrid.

Un entrenador que tendría las horas contadas

Según confirman todos los medios españoles, el entrenador italiano tendría las horas contadas en el Santiago Bernabéu. La goleada ante Arsenal en el día de ayer no ha caído nada bien. Y esta va de la mano con la caída ante el Valencia del fin de semana que los dejó muy lejos de la lucha por el título de La Liga. Claramente que la directiva no está para nada contenta con los resultados, pero al parecer ahora el apartado táctico también importa y creen que el equipo no está a la altura del potencial que tiene.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Xabi Alonso es el candidato número 1 del Real Madrid

Ante todo lo mencionado, desde hace rato se sabe que Xabi Alonso es el primer nombre en la carpeta de Florentino Pérez. Y a esto se le suma que el entrenador tolosarra no confirmó su continuidad en Bayer Leverkusen, pese a tener contrato por un año más. A estas horas, Relevo confirmó que si Ancelotti no logra remontar la serie contra Los Gunners, su continuidad es prácticamente imposible y Xabi Alonso «ya estaría tocando la puerta».