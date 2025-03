3 claves antes de la vuelta entre Leverkusen y Bayern

Hoy se disputa la vuelta de los octavos de final entre Bayern y Leverkusen y te traemos las 3 claves antes de ver el encuentro.

Un resultado abultado en la ida

Sin ninguna duda, el 3:0 en Múnich es lo que más pesa en este encuentro de vuelta en el BayArena. Es cierto, a este Leverkusen nunca hay que darlo por muerto, pero también es cierto, que Los Bávaros han hecho gran parte de la tarea en el Allianz-Arena.

En la historia de la Liga de Campeones, un equipo ha remontado un déficit de 3 o más goles en la ida solo en cuatro ocasiones (Liverpool vs Barcelona – 2018/19, Roma vs Barcelona – 2017/18, Barcelona vs PSG – 2016/17 y Deportivo de La Coruña vs Milán – 2003/04).

Florian Wirtz no estará presente

Además del resultado de la ida, Las Aspirinas tendrán que lidiar con una baja fundamental. Por una lesión ligamentaria que sufrió ante Werder Bremen en la pasada fecha de Bundesliga, Florian Wirtz estará de baja seis semanas y, por ende, se perderá el encuentro. Se espera que el reemplazante directo del gran talento alemán sea Amine Adli que formará dupla de ataque con Nathan Tella y Patrik Schick.

Bayern pierde a Neuer ante Leverkusen en la vuelta

Y hablando de bajas fundamentales, tenemos que mencionar el nombre de la leyenda bajo palos que tampoco podrá estar para el partido de vuelta. Recordemos que en la ida sufrió una molestia física y no logró recuperarse a tiempo. En su lugar, estará Jonas Urbig, portero promesa que ficharon en este invierno y tendrá la primera gran cita defendiendo el arco bávaro.