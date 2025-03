Nagelsmann: «Creo que nuestro pico llegará en el Mundial»

En declaraciones con un periódico de Frankfurt, el entrenador alemán, Julian Nagelsmann, habló sobre la selección nacional y su futuro.

A principios de este año, se le preguntó al ex entrenador del Bayern Munich sobre la posibilidad de extender su contrato como entrenador principal hasta 2028. Sobre si lo hizo porque cree que el equipo nacional alcanzará su máximo rendimiento en ese momento, Nagelsmann dijo:

Bajo la dirección del ex entrenador del Bayern y del RB Leipzig, Alemania ha dado grandes pasos en su desarrollo y, después de una terrible serie de torneos entre 2018 y 2022, Nagelsmann rejuveneció al equipo nacional a pesar de que Alemania fue eliminada de la Eurocopa en casa en cuartos de final ante el eventual campeón, España.

Durante su etapa como entrenador de clubes, Nagelsmann daba mucha importancia a la táctica, pero a veces esto no funciona con el equipo nacional. Sobre su uso de las emociones, el entrenador principal comentó:

“En retrospectiva, podría haber hecho más cosas en el club. Esa es una de las cosas que aprendí y que no hice de manera óptima en el club. Nunca me vi como un entrenador distante. Pero es que se puede lograr más entrenando en el club que en la selección nacional. Como entrenador de la selección nacional, el equipo, la estructura, el ambiente y la conexión sincera con el equipo son algunas de las cosas más importantes. Aquí tengo que abrazar más a los jugadores. Es mi equipo, yo elegí a los jugadores. Y cuando veo las imágenes del documental de la Eurocopa, siento con mucha fuerza que los jugadores encarnan y sienten exactamente lo mismo que yo encarno y siento: que jugamos un buen torneo, pero que aún no hemos terminado”.