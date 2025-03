La dirección deportiva de Borussia Dortmund pende de un hilo

En las últimas horas, se ha dado a conocer que la dirección deportiva de Borussia Dortmund podría quedar totalmente vacía si no entran a competiciones europeas.

La escoba pasará por el plantel

Varios jugadores clave están entrando en el último año de sus contratos la próxima temporada, incluyendo dos de las figuras más polémicas del BVB en los últimos años: Emre Can y Julian Brandt. Por ahora, no se espera que ninguno de los dos reciba una extensión de contrato.

El Dortmund podría decidir dejar que Can juegue su último año, incluso a riesgo de perderlo en un traspaso gratuito en el verano de 2026. A pesar de tener contrato hasta 2026, Reyna, Özcan y Süle podrían verse obligados a abandonar el club antes de tiempo. El Dortmund ya no tiene mucha fe en Süle. Por su parte, Sabitzer, que tiene contrato hasta 2027, también parece no tener futuro en el club. Luego están los jugadores cedidos: Haller y Moukoko, que están listos para regresar al Dortmund en verano con contratos bien pagados. Sin embargo, ninguno de los dos delanteros figura en los planes de futuro del club.

Toda la dirección deportiva del Dortmund también podría salir

Lars Ricken también está bajo la lupa. Lo más grave es que la posición de Sebastian Kehl pende de un hilo. Hay muchas voces dentro del club que sugieren que si el Dortmund no logra clasificarse para Europa, eso marcaría casi con certeza el fin del mandato de Kehl.