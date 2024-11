3 detalles de la nueva lista de convocados de Alemania

Alemania retornará a la acción pasada la primera quincena de noviembre y te traemos los 3 detalles de la nueva lista de convocados de Nagelsmann.

Ortega Moreno, la gran sorpresa bajo palos

No cabe ninguna duda de que las lesiones están golpeando fuerte a la Mannschaft y uno de los puestos donde más sufre ha sido en portería. Recordemos que Neuer se retiró tras la Eurocopa y ahora el que tenía que dar el salto al frente era Marc-Andre Ter Stegen. Empero, sufrió una durísima lesión en Barcelona y hoy Alexander Nübel es el titular. Sin embargo, una de las sorpresas es la inclusión de Ortega Moreno que aparece para ser el tercer portero.

Brandt volvió a la convocatoria

Claramente que el nombre de Julian Brandt no es la primera vez que aparece en una lista alemana. Incluso ya ha disputado mundiales y demases. Empero, desde ya hace un año que no estaba en los primeros planes del entrenador alemán. Pero, la crisis de lesiones le ha valido un nuevo llamado que no deja de sorprender. Brandt no está pasando por su mejor momento en Dortmund, incluso la campaña pasada estaba mucho mejor llegando a final de Champions antes de la Euro. Veremos de que se trata esta nueva convocatoria…

Deniz Undav podría caerse

Ya mencionamos que las lesiones golpearon fuerte y, al parecer, hoy se habría dado a conocer otra pésima noticia. Deniz Undav sufrió una distensión en la parte posterior del muslo izquierdo en el partido ante Atalanta en el día de ayer por Champions League y es posible que se caiga de la lista final. Habrá que esperar, pero las opciones en ataque se reducirían a Gnabry, Havert y Kleindienst. Sin dudas, preocupante…