¿FC Bayern se moverá en el mercado de invierno?

En el próximo primero de enero, el mercado de invierno europeo se pondrá en marcha y no hay indicios de que FC Bayern se quiera mover.

Las declaraciones de Christoph Freund, hombre de la dirección deportiva

«Estamos muy contentos con la plantilla actual. No sentimos ninguna presión para hacer algún movimiento. No hay presión para el mercado de fichajes de enero. Estamos en una situación en la que algunos jugadores importantes tienen contratos que no son válidos por mucho tiempo más. Eso es en lo que nos centramos y lo estamos discutiendo. Ahora mismo nos centramos en la plantilla que tenemos a nuestra disposición. Hay mucho por hacer»

Bayern estará entre renovaciones y salidas en el mercado de invierno

Lo primero que hay que decir es que decir es que Leroy Sané, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Eric Dier, Thomas Müller, Manuel Neuer y Sven Ulreich vencen contrato en el próximo verano de 2025, por lo que, si no logran un nuevo vínculo con el club ya serán libres para negociar con quienes quieran.

Por otra parte, resta ver la situación de Mathys Tel. El francés no está contento con los minutos que recibe y ya muchos clubes se acercaron a él con ofrecimientos. Desde las entrañas del club no descartan que pueda salir cedido en este invierno. Y veremos, si la dirección deportiva, cree necesario moverse para traer una nueva opción de ataque, pese a que hoy parece que no habrá fichajes en la ventana invernal.